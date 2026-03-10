La mujer contó en Telenoche que decidió acudir a la Justicia en 2022 después de haber sido engañada junto a otras cinco amigas. Durante mucho tiempo dudaron en dar ese paso por vergüenza y por temor a que nadie tomara en serio lo que les había pasado.

Habló otra víctima de las gitanas que estafaron a la peluquera que se mató

Una de las víctimas de la banda conocida como “gitanas estafadoras” contó cómo fue el engaño que sufrió junto a otras amigas y por qué durante mucho tiempo sintió vergüenza de denunciarlo. Se trata de Mercedes, quien finalmente decidió presentarse ante la Justicia en 2022.

En diálogo con Telenoche, la mujer relató que el fraude no solo implicó una pérdida económica, sino también un fuerte impacto emocional. “Me pasó lo que le pasa a la gente vulnerable. Lo callé durante muchos años. Te da vergüenza ir a denunciar”, explicó.

Mercedes remarcó que nunca imaginó que podía ser víctima de una estafa de ese tipo. “Leía comentarios de la gente y decían que somos ignorantes. Soy una persona adulta, tengo una carrera universitaria y dos posgrados. Creía que tenía el control de la situación porque en todo momento pensé que la plata estaba en mi casa, pero no la tenía en mi casa. Me creía la más viva de todas”, contó.

“La manera de trabajar de esta gente es gracias al silencio de los que somos víctimas”, sostuvo Mercedes, y subrayó: “Hasta el día de hoy no me puedo perdonar lo que hice”.

Según contó, no fue la única afectada. Al menos otras cinco amigas atravesaron la misma situación. Sin embargo, durante un tiempo ninguna se animaba a dar el paso de acudir a la Justicia. “Hubo gente que no denunció porque los maridos no sabían. Era plata que quizás tenían guardada porque era de la familia”, recordó.

El momento clave llegó cuando el grupo decidió reunirse para ver qué hacer frente a lo ocurrido. “Dijimos: ‘¿Qué hacemos?’ Y una dijo que hagamos la denuncia”, relató.

Pero incluso en ese momento aparecieron las dudas. “¿Cómo hacíamos? ¿Decíamos que nos estafó una gitana? Se nos iban a matar de risa”, señaló.

Pese a la vergüenza y al miedo, Mercedes decidió avanzar con la denuncia y contar públicamente lo ocurrido. Su testimonio se suma al de otras víctimas que también comenzaron a relatar cómo operaba la banda y lograron engañarlas.

Las acusadas, que todavía siguen prófugas y tienen pedido de detención, son Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanich y María Silvia Mitrovich.