Habrá otra marcha por Gonzalo este viernes

“No me van a hacer callar; me mataron a mi hijo y voy a seguir luchando”, expresó Noelia Alderete, mamá de Gonzalo Güenchur, luego de que el fiscal afirmara que archivarán la investigación.

“Me enteré a través de los medios de que archivarán la causa. Yo le escribí al fiscal (Martín) Cárcamo después de recibir una medida cautelar donde dice que no puedo usar mis redes sociales, ni comunicarme con los medios de comunicación hablando sobre lo que le pasó a mi hijo”, expresó Noelia Alderete, mamá de Gonzalo Guenchur, en diálogo con El Comodorense Radio.

“De esta forma quieren asustar, manipular, pero a mí no me van a hacer callar porque me mataron a mi hijo y voy a seguir avanzando en lo que se pueda”, agregó la mamá del menor asesinado por un celular el martes 21 de mayo pasado, cuando esperaba un colectivo en Rivadavia y Araucarias.

Noelia indicó: “Este chico está libre en Comodoro. En lo penal no se puede avanzar más porque es inimputable pero queremos seguir reclamando en lo social”, y por eso “este viernes realizaremos una marcha, a las 10, hacia el Juzgado de Familia”.

Por último, señaló que “hay muchas cuestiones que no se pueden llevar a cabo porque es menor; no se puede nombrar; llamar a testigos; hacer una rueda de reconocimiento. Te da mucha bronca cómo funciona porque todo está a favor del responsable del asesinato y esto deja en descubierto cómo funciona la Justicia”, concluyó la mujer.