Hasta ahora, más de 300 familias debieron autoevacuarse

El fenómeno geológico afecta a unos 500 hogares. Los barrios Sismográfica, Médanos, Los Tilos y El Marquesado concentran el mayor riesgo.

El avance del deslizamiento del cerro Hermitte continúa generando un fuerte impacto en Km 3 y ya obligó a que más de 300 familias debieran autoevacuarse ante el riesgo de nuevos movimientos del suelo y posibles derrumbes. Con el correr de las horas, la magnitud del fenómeno se fue agravando y amplió el número de personas que debieron abandonar sus viviendas de manera preventiva.

El viceintendente, Maximiliano Sampaoli, señaló que la cifra de evacuados creció de forma constante desde que se intensificó la inestabilidad del terreno. Muchas de las familias se trasladaron a casas de familiares, mientras que otras fueron alojadas en centros de contención dispuestos por el Municipio, con asistencia de distintas áreas del Estado local.

Los barrios Sismográfica, Médanos, Los Tilos y El Marquesado concentran la mayor cantidad de viviendas comprometidas por grietas, desplazamientos del terreno y daños estructurales. En varios sectores, la situación obligó a restringir completamente el acceso y a suspender servicios de manera preventiva, con el objetivo de resguardar la seguridad de los vecinos.

500 VIVIENDAS

De acuerdo con el relevamiento oficial, hasta este lunes a la noche se contabilizaban cerca de 500 viviendas afectadas, con distintos niveles de daño. En muchos casos, las familias solo pudieron retirar pertenencias indispensables, siempre acompañadas por personal de Defensa Civil, Policía y equipos técnicos municipales.

En declaraciones a Radio del Sur, el viceintendente remarcó que la emergencia exige respuestas en diferentes plazos. “Hay cuestiones que atender de manera urgente y otras que requieren algunos días para generar los acompañamientos económicos necesarios, para que muchas de estas familias puedan alquilar en otro lugar”, explicó.

Sampaoli resaltó que el desafío no se limita a la asistencia inmediata, sino que también implica pensar soluciones habitacionales definitivas, un proceso que demandará planificación y recursos.

“Es un trabajo que va a llevar tiempo, pero es indispensable para darle una respuesta real a quienes hoy no pueden volver a sus casas”, afirmó.

48 HORAS FRENETICAS

La reciente declaración de emergencia geológica y urbanística aprobada por el Concejo Deliberante resultó clave para ampliar el margen de acción del Ejecutivo municipal. Según indicó el viceintendente, esta herramienta permite readecuar partidas presupuestarias y avanzar en gestiones ante los gobiernos provincial y nacional, además de habilitar la planificación de urbanizaciones y soluciones habitacionales para las familias afectadas.

Mientras tanto, el monitoreo del cerro se mantiene de manera permanente, con la participación de especialistas en Geología que evalúan la evolución del terreno y la posibilidad de nuevos desplazamientos. “Estas 48 horas fueron muy frenéticas”, reconoció el funcionario al describir el trabajo del comité de emergencia.

El relevamiento técnico permitió dimensionar el alcance del problema habitacional: en el barrio Sismográfica se identificaron 260 viviendas dentro del perímetro de riesgo, lo que motivó el desalojo preventivo de gran parte del sector. En El Marquesado, la inestabilidad del suelo afecta a unas 70 casas; en Médanos, el número de viviendas comprometidas asciende a 160; y en Los Tilos se suman otras 100, donde también se solicitó la evacuación ante la posibilidad de nuevos movimientos del terreno.

La situación continúa siendo dinámica y sujeta a la actualización diaria de los informes técnicos, mientras cientos de familias permanecen a la espera de definiciones, atravesadas por la incertidumbre y la imposibilidad de saber cuándo podrán regresar a sus hogares.