"Hay corrupción e inoperancia detrás de los problemas en la educación"

La diputada provincial Tatiana Goic sostuvo que "la educación no es prioridad para este gobierno". Tildó de "falso" el informe oficial de que más del 90% de escuelas se halla en condiciones de brindar clases.

Este martes Comodoro sintió crudamente un aguzamiento de la crisis educativa. Lo que pasó en las escuelas 1, 105 y 221 son solo una muestra. En este contexto, la diputada provincial Tatiana Goic se refirió al pedido de informes realizado al ministro de Educación, José María Grazzini.

“Lo presentamos en marzo, nos pidieron diez días más. Los plazos están vencidos y si el ministerio continúa en no querer contestar el pedido de informes, la Legislatura debe aprobar un pedido de interpelación porque la situación sigue siendo grave“, dijo la legisladora del partido Cultura Educación Trabajo (CET) en LaCienPuntoUno.

“Todos los que tenemos hijos en las escuelas públicas sabemos que no hay continuidad de clases. Sabemos que una semana sí, otra no. Los temas son los mismos de siempre: el personal docente, auxiliares, la situación edilicia. No contestar el pedido de informes incumple una de sus responsabilidades”, acotó.

Con respecto a lo que indicaron desde el gobierno provincial en el inicio del Ciclo Lectivo 2023, donde señalaban que el 99,2% de las escuelas estaba en condiciones para arrancar el año, expresó: “la realidad es que esos datos son falsos. El 0,8% de las escuelas implicaría que solo 6 o 7 escuelas están fuera de servicio. En Puerto Madryn hay ocho fuera de servicio en abril; en Trelew otro tanto; en Comodoro también son un montón de escuelas”.

Consultada sobre si hubo modificaciones desde la salida de Florencia Peratta y la asunción de Grazzini, respondió: “No hubo ningún cambio por eso creo que es un problema estructural. La educación no es prioridad para este gobierno; entonces eso te da como resultado que hace 12 años no se construyen escuelas. Tenemos maestros en pésimas condiciones laborales y porteros precarizados porque contratan como monotributistas. Esta provincia tiene un montón de recursos y uno elige dónde ponerlos. La educación no ha sido una prioridad ni una elección y el resultado va a ser el que tenemos: pésimo”.

Para Goic, “el gobierno que venga tiene que saber cuál es la realidad de la provincia, que la sabemos todos, pero que quede en el tapete de manera fidedigna. Evidentemente hay una cuestión de corrupción atrás y de inoperancia. No hay que ser muy vivo para darse cuenta de que hay una intencionalidad para que las cosas se den como se están dando“.