"Hay laboratorios que se aprovechan de la necesidad de la gente"

El secretario de Salud de Comodoro, Carlos Catalá, cuestionó a los laboratorios por no informar sobre los resultados de la cantidad de estudios que realizan y aprovecharse de la “necesidad de la gente” para cobrar exámenes.

“Hay cosas que están pasando que no están claras. Hay muchos lugares donde se están haciendo estudios, PCR y testeos que no nos informan a nosotros en el call center. Estos lugares le dicen a la gente que su testeo dio positivo y que haga el aislamiento, pero después no ingresa en el sistema. Entonces para nosotros no existe esta persona para que se le pueda hacer el seguimiento y no hay quién le pueda dar el alta”, cuestionó.

En diálogo con El Patagónico, el funcionario manifestó que “nosotros el otro día mandamos una nota a la Asociación Bioquímica porque estos son insumos que son comprados por ellos para hacer estos estudios y a nosotros no nos han informado de su accionar”.

Asimismo, el funcionario criticó que se encontraron casos donde se cobran los testeos aprovechando la necesidad de la comunidad. “Hay gente a la que le cobraron y que le hacen un PCR para dar el alta, pero eso ya se descartó. Aprovecharon que la persona tenía esa necesidad y se lo volvieron a cobrar. Y esto pasa en laboratorios que están habilitados. Hemos pedido en cada uno de los lugares que se toman esas muestras que nos informen sus casos positivos y negativos porque después nos piden a nosotros que le hagamos el siguiente”, aseguró.

Catalá manifestó que es necesario que los laboratorios informen sobre la cantidad de gente que es positiva para poder hacer el tratamiento correspondiente.

“Si vos te haces un estudio y te da positivo y yo no me entero, no puedo hacer ese control de foco y seguís yendo a trabajar porque te sentís bien y es muy posible que comiences a contagiar a los demás”, destacó el funcionario.