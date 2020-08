"Hay que ver cómo se vuelve y de qué manera", dijo Marcelo Agrelo

En las últimas horas, la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera) mantuvo reuniones con la Secretaría de Salud de Nación para regresar a la pista, pero no hay una confirmación oficial. Son solo rumores, y el piloto comodorense Marcelo Agrelo - quien este año se había sumado al TC - brindó su punto de vista.

"Solo sé lo que se dice por redes sociales, pero la ACTC oficialmente no confirmó nada ni a los pilotos ni a los equipos. No sé nada. Tiene el ok de Salud, pero están viendo cómo armar el cronograma y otros detalles pero no queda mucho tiempo para el 30 tampoco como para organizarse. Estamos esperando con mucha incertidumbre", reconoció en diálogo con El Patagónico el piloto que corre para el Maquin Parts.

Es una incógnita si se podrá volver a fin de mes en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, como se dice, pero Agrelo mantiene los pies sobre la tierra y admitió que "hay que ver cómo se vuelve y de qué manera. Nosotros dependemos exclusivamente de las publicidades y la situación económica no es la misma de hace cuatro meses. Hay que ver bien ese tema y tener un mes y medio para organizar y proyectar algo, no se puede armar algo así a la ligera pero hay que esperar a ver que dicen oficialmente".

Por otro lado, este fin de semana culminará la Copa de Oro del torneo virtual de TC, donde Marcelo Agrelo –con Torino- se ubica 8vo. en la tabla general con 81,5 puntos. La competencia se correrá en el autódromo Parque Provincia de Neuquén el domingo al mediodía y será transmitida por la TV Pública para todo el país. Leonel Pernía (Torino) es el actual líder del playoff con 138,5 puntos -ganó las tres fechas de la Copa de Oro- e irá en búsqueda del campeonato. A solo 9,5 puntos se ubica el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford, 129), y luego, posicionado tercero (104), continúa Agustín Canapino (Chevrolet), a 34,5 unidades.