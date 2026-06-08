Hernán Germillac: "dejaremos todo para dejar bien representado a Chubut"

El peleador madrynense visitó Chubut Deportes, de cara a su participación el 27 de junio en uno de los mayores eventos de MMA y Kickboxing de Brasil.

Este lunes por la mañana, el peleador de Puerto Madryn Hernán Germillac, visitó Chubut Deportes, donde mantuvo un encuentro con su presidente, Milton Reyes y con la profesora Alejandra Ibrahim, miembro del Directorio.

Acompañado por su entrenador Abel Germillac, el deportista se acercó para solicitar apoyo para su próximo desafío internacional, que será el 27 de junio en el SFT Combat, que se desarrollará en San Pablo, Brasil, uno de los eventos más importantes y reconocidos de MMA y kickboxing de ese país, que reúne a competidores de distintos puntos del mundo.

Tras una excelente reciente presentación en el Ragnarok de Trelew, donde defendió con éxito su cinturón, Germillac puso el foco en este gran nuevo desafío internacional.

Luego de la reunión, el competidor portuario señaló: “nos acercamos a Chubut Deportes a buscar apoyo porque se nos viene un desafío muy groso, tanto para mí como para nuestra Escuela Madryn Kickboxing. Tenemos la posibilidad de pelear en Brasil, en un evento de los más grandes de Sudamérica. Como es habitual, tuvimos una respuesta positiva, Milton siempre nos da su respaldo y podremos viajar, así que agradecido con Chubut Deportes que siempre respalda a los deportistas que salen a representar a la provincia”.

El peleador destacó más adelante que “el evento será el 27 de junio, pero nosotros viajamos el 15 y haremos una preparación en San Pablo. Es un evento grande, venimos trabajando fuerte. Estamos enfocados y con ganas de demostrar que el sur de la Argentina tiene nivel y vamos a dejar todo para dejar bien representado a Chubut”.

A su vez, Germillac agregó que “defender el cinturón de Ragnarok en Trelew me abrió varias puertas, aunque ya vengo con una trayectoria y una carrera de varios años que va dando sus frutos”.

En el cierre, haciendo referencia al rival y a sus expectativas de cara a esta presentación, señaló que “ya tengo rival confirmado, en estos días saldrá el flyer oficial con la confirmación. Es un chico italiano-brasilero, rival de mucho calibre, pero estoy preparado y confiado en lo que venimos trabajando con mi maestro Abel y vamos demostrar que estamos a la altura”.