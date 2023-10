Hogar de Ancianos: el fiscal investiga si hubo abandono de persona

La intervención de Fiscalía de Esquel se produjo a partir de la denuncia de un médico. El fiscal supervisor de turno, Martin Robertson, indicó que se tomó rápida intervención para conocer el estado de salud de las personas alojadas y las condiciones del lugar. La investigación continuará con más medidas. Hasta el momento no se hallaron indicios de que se esté ante algún delito.

En los últimos días fallecieron cuatro ancianos que se encontraban alojados en un hogar. Los decesos se habrían desencadenado a partir de un cuadro de gastroenteritis. Un médico del hospital presentó una denuncia, alertando sobre cuestiones vinculadas a la organización del lugar y responsabilidades de los organismos de Salud.

Frente a la denuncia, la Fiscalía decidió allanar el lunes el hogar para determinar si hay algún indicio de criminalidad. El allanamiento estuvo a cargo de policía y el médico forense. El profesional hizo un control de salud de cada uno de los ancianos y solo uno se encontraba con un cuadro de gastroenteritis, adecuadamente medicado. Fue la única persona que no pudo ser pesada, por encontrarse débil.

Respecto de los demás se verificó buen estado de salud. Hay una carpeta por paciente, con el registro de la medicación y demás datos de seguimiento personal. También se constató que las condiciones de higiene eran las correctas.

El fiscal indicó que se llevarán a cabo más medidas, para descartar cualquier indicio de delito. Consultado por la prensa respecto de si hubo autopsias, respondió que en todos los casos los profesionales de la salud constataron las causas de fallecimiento, firmaron el certificado de defunción y los cuerpos fueron entregados a los familiares. La denuncia se presentó con posterioridad.

“Estamos investigando si hubo un delito o no, desde abandono de persona hasta homicidio culposo… por el momento no han surgido indicios en este sentido”, dijo Roberton. “La labor del Ministerio Público Fiscal no es la prevención ni ejercer control, nosotros intervenimos si hay indicios de un delito”, añadió. “Si hay una irregularidad administrativa nosotros no tenemos facultades para intervenir, debemos informar a la autoridad competente”.

Fuente: MPF Esquel