Hombre en silla de ruedas acusa discriminación en colectivos

Miguel Angel Zárate (54) sufrió la amputación de su pierna izquierda en 2014 debido a la diabetes que lo aqueja hace varios años. Desde entonces, suele recorrer Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, donde reside, a través del transporte público de pasajeros.

En 2016 ya había denunciado que desde Patagonia Argentina no lo subían porque no tenían rampa de discapacitados, pese a que años atrás se habían anunciado con bombos y platillos e incluso se inauguró con un acto formal.

Pasados cuatro años, Miguel volvió a sufrir en carne propia el abandono, según denunció a Comodoro 24: “ayer a las 19:50 en Rivadavia enfrente de la Seccional 2da estaba esperando el colectivo y la Línea 3 interno 45 no frena, me hace señas y sigue derecho, ya me había ocurrido una vez el año pasado y los iba a denunciar pero me decían que eran de Comodoro, que tenían problemas económicos y no sé qué más y la dejé pasar”.

Zárate dejó pasar hace un año esta situación, “pero ahora no, en esta oportunidad lo siento mucho al chofer y a la empresa, pero esto es abandono de persona y discriminación, no solo a mí me pasa esto, a los viejos también, déjense de joder con nosotros”.

El hombre que reside en Rada Tilly pero que se traslada en transporte público por ambas ciudades, indignado reclamó: “sabes la bronca que tengo por todo lo que estamos sufriendo los discapacitados. Los ves en las calles vendiendo bolsas, mangueando una moneda porque cobramos 14 mil pesos, estamos tirados, encima nos discriminan. Déjense de joder loco, dennos una mano”.