Hospital "María Humphreys": Se realizó la primera cirugía fetal intrauterina

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, informó que este martes se realizó en el Hospital “María Humphreys” de Trelew la primera cirugía fetal intrauterina de la historia de la provincia.

La intervención permitió abordar un embarazo gemelar monocorial biamniótico afectado por una secuencia de perfusión arterial reversa (TRAP). Esta condición se caracteriza por una malformación severa en uno de los fetos, que sobrecarga el sistema circulatorio del gemelo sano a través de la placenta compartida. Sin tratamiento, el riesgo de pérdida fetal es elevado debido a la insuficiencia cardíaca.

Detección y abordaje clínico

El proceso se inició tras un diagnóstico temprano realizado en la semana 12 de gestación por el doctor Leandro González en el mismo hospital. Tras la identificación de la patología, el Departamento de Perinatología de la Secretaría de Salud, a cargo del doctor Diego Moguilansky, coordinó el protocolo asistencial y logístico para dar respuesta al caso en la provincia.

La intervención fue liderada por el doctor Savino Gil Pugliese, especialista en medicina fetal diplomado por la Fetal Medicine Foundation, quien viajó a Trelew para trabajar junto al equipo quirúrgico local.

Consultado al respecto, Pugliese manifestó que “lo que hicimos fue una cirugía de láser intrafetal, mínimamente invasiva para una patología muy poco frecuente que se da en embarazos gemelares en donde el feto con malformaciones no tiene ninguna posibilidad de vivir y pone en riesgo la vida del gemelo normal”.

Asimismo, destacó el acompañamiento del equipo de obstetricia y de medicina fetal del Hospital “María Humphreys”: “La verdad que ha sido un lujo el equipo, la coordinación antes de comenzar la cirugía y hasta ahora que ya la hemos concluido, por lo que estamos muy contentos, esperando la evolución de la paciente, que tendrá un seguimiento en las próximas semanas por parte del equipo médico”.

Capacidad operativa del Hospital

La concreción de esta cirugía fue posible gracias a la infraestructura y al equipamiento específico del Hospital “María Humphreys” de Trelew, que tras ser inaugurado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres también posibilitó que recientemente se llevará adelante el histórico nacimiento de trigemelas en la provincia.

También fue clave para esta intervención el trabajo articulado de las áreas de obstetricia, perinatología, anestesia, enfermería y diagnóstico por imágenes.

Esta experiencia representa un avance significativo en el fortalecimiento de la atención perinatal de alta complejidad en la provincia. Asimismo, pone en valor el impacto del diagnóstico prenatal oportuno, el trabajo en red, la planificación sanitaria y la capacidad de gestión del sistema público de salud, orientados a brindar respuestas de calidad y equidad a las personas gestantes y sus familias.

Contar con la capacidad técnica para realizar este tipo de intervenciones en Chubut permite evitar derivaciones a centros fuera de la región, garantizando que los pacientes reciban atención de alta complejidad con el soporte de su equipo local y en cercanía con su entorno familiar.