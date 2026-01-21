Más pacientes denuncian años de espera y cirugías suspendidas

Se multiplican testimonios de vecinos que esperan operaciones desde hace meses, e incluso años. Falta de insumos, cupos mínimos y derivaciones fallidas agravan la situación.

Luego de la difusión de la nota que expuso la suspensión de cirugías programadas en los hospitales Regional y Alvear, este medio recibió nuevas denuncias a través de redes sociales que confirman y profundizan el cuadro crítico que atraviesa la salud pública local.

Los testimonios dan cuenta de esperas prolongadas, operaciones canceladas sin explicaciones y un sistema que no logra dar respuesta a patologías que afectan seriamente la calidad de vida de los pacientes.

Paola Quinteros relató que lleva dos años aguardando una cirugía de rodilla. Según explicó, la respuesta que recibe de manera reiterada es que existen apenas dos cupos semanales, que no hay insumos suficientes y que, posteriormente, los servicios entraron en “retención”. “Somos más de 300 personas esperando una operación y no hay ninguna solución”, señaló.

imagen

La situación también afecta a niños y niñas. Valeria Cabrera contó que junto a su bebé espera desde el año pasado una intervención quirúrgica. “Con lo difícil que es hacer los estudios prequirúrgicos siendo tan chiquito, todo se hace cuesta arriba y no hay respuestas”, expresó.

Otro testimonio, el de Marga Foley Moreno, describe la lógica de postergaciones que se repite en distintos casos. “Desde el año pasado. Me dieron turno en marzo para operarme en septiembre. Llegó el día y el resultado fue volverme a casa sin la cirugía. No es una cuestión estética. ¿Te duele? Tomá Ibuprofeno”, resumió, marcando la falta de alternativas reales que reciben los pacientes.

Estas denuncias se suman a las ya conocidas: personas que completan estudios durante meses, que son internadas y luego desprogramadas, y que deben reorganizar trabajo, familia y cuidados sin ningún tipo de previsibilidad. La falta de anestesistas, de insumos y de información oficial aparece como una constante en todos los relatos.