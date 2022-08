Hubo apelación y el imputado solo estará preso un mes

Ricardo Grecco tiene 20 años y fue detenido en la provincia de San Luis el último fin de semana a pedido de la Justicia de la ciudad de Sarmiento. Se le imputan cinco abusos a menores de edad que tenía a su cargo porque era profesor de fútbol, la mayoría “simples”.

Al detenerlo, la policía de la provincia norteña se percató de que el acusado había ingerido gran cantidad de pastillas con la presunta intención de quitarse la vida. Debió ser hospitalizado y por ello tanto en la audiencia del martes, como en la de este miércoles, participó de manera digital desde la comisaría en la que permanece en San Luis. La fiscal Laura Castagno ya solicitó su traslado.

Este miércoles se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva que le impuso un día antes el juez Alejandro Rosales. Los encargados de la segunda opinión fueron los jueces Alejandro Soñis y Mariano Nicosia de Comodoro Rivadavia.

En este marco, los magistrados hicieron lugar parcialmente a las peticiones del abogado de la Defensa Pública, Marcelo Catalano. En consecuencia, indicaron al Ministerio Público Fiscal que en el plazo de un mes debe perfeccionar su imputación y avanzar en las medidas de investigación. Asimismo, resolvieron imponer 30 días de prisión preventiva para el sospechoso. Rosales había dispuesto 90.

La fiscal Castagno señaló que no debe prosperar el planteo del defensor público, destacando el equilibrio de la decisión del juez de garantías. Sobre el riesgo procesal de falta de arraigo, indicó que el 18 de mayo, al momento de ser notificado de una orden de prohibición de acercamiento, el imputado no se encontraba en la localidad de Sarmiento. A ello agregó que, al no contar con precisiones respecto de su paradero, solicitaron una orden de detención.

Luego de un cuarto intermedio, el tribunal revisor explicó el análisis de la situación, manifestando su coincidencia con la decisión del juez Rosales. También consideraron que los hechos que se investigan son graves y confirmaron la presencia del riesgo procesal del peligro de fuga.

En tanto, expresaron diferencias respecto al peligro de entorpecimiento de la investigación. Asimismo, indicaron a los representantes de fiscalía, que en el plazo de un mes deben perfeccionar su imputación y avanzar en las medidas de investigación pendientes. Luego deberán peticionar una nueva audiencia a los fines de fundamentar el mantenimiento de la prisión preventiva, dispuesta hasta el 29 de septiembre.