Huelga de hambre en la Alcaidía: piden regularizar las visitas

Denuncian que no se cumple el régimen de visita y pretenden que se respete la ley de reinserción. "Nos tienen que preparar para salir a la sociedad. Si nos dan la libertad no sabemos qué hacer afuera", indicó uno de los reclusos.

Un interno de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia planteó nuevamente un reclamo que viene desde el inicio de la pandemia del Covid-19. “El 14 de diciembre del 2020 nos dio la visita el Juez Penal de Ejecución. Estuvimos más de 8 meses sin ver a nuestras familias, somos casi 20 personas por pabellón. Acá nunca hubo covid. Pedimos que evalúen regularizar el régimen de la visita”, relató.

“Hoy tenemos un salón de visitas pero ocupan la mitad del espacio, nos sacan de tanda de seis. Estamos alejados y si movemos sillas o nos acercamos a nuestras familias, entran policías y nos sacan. Pedimos compartir una comida con nuestra familia, somos conscientes de que afuera está todo normal”, reclamó en diálogo con LaCienPuntoUno.

Además piden por mejores condiciones en la estadía, para poder salir y lograr una reinserción adecuada en la sociedad. “Pedimos celulares con redes sociales para hacer cursos de capacitación, no tenemos nada acá, ni posibilidad de reinserción. Nos tienen que preparar para salir a la sociedad. Si nos dan la libertad no sabemos qué hacer afuera. Pedimos que se respete la ley de reinserción, para que podamos tener un trabajo. Queremos salir y cambiar nuestras vidas, no nos ayudan en nada, nos empeoran”, remarcó.

Fuente: Mil Patagonias