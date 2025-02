Huracán venció 2-0 a San Lorenzo y lo bajó de la punta

Huracán fue más, se quedó con el clásico al derrotar en un colmado Tomás Adolfo Ducó 2-0 a San Lorenzo y le quitó el invicto. Además, los dirigidos por Miguel Russo ahora quedaron cuartos en su zona.

El Globo se puso en ventaja desde el vestuario. A los 11 minutos, Leonardo Gil envió un excelente centro desde el sector derecho, Guillermo Pereyra ganó en el punto de penal, fusiló a Orlando Gill y convirtió de cabeza el 1-0.

El Ciclón no encontró los caminos en ningún momento. El primer tanto pareció ser un golpe muy duro para el equipo de Boedo que no reaccionó en todo el partido y fue ampliamente superado por un rival que no sólo jugó con la intensidad necesaria, si no que demostró asociaciones constantes y priorizó el toque limpio.

Todo esto quedó plasmado sobre el final del partido, cuando tras una excelente jugada colectiva, Rodrigo Cabral definió mano a mano con el arquero paraguayo, liquidó el encuentro y desató la locura de todo Parque Patricios.

Con este resultado, el conjunto del Bajo Flores sumó su primera derrota del año y perdió la oportunidad de tomar el liderazgo de la zona B.

Por su parte, el cuadro de Parque Patricios subió al sexto lugar del grupo A y se acomodó en puestos de clasificación a playoffs.