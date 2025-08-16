Huracán venció a Laprida con hat trick de Ledesma

El ‘Globo’ se impuso de visitante 3-2 en el marco de la 20ª fecha del torneo Apertura A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Huracán, que venía de caer en casa, este sábado se recuperó y lo hizo venciendo -como visitante-, por 3-2 a Laprida, en el marco de la 20ª fecha del torneo Apertura A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se desarrolló en el estadio Domingo Perea, tuvo el arbitraje de Fabio Calvi y se jugó sin hinchada visitante.

El “Globo” ganaba 2-0 al finalizar la primera etapa por los dos goles marcados por Rodrigo Ledesma (36’ y 43’).

En el segundo tiempo, Huracán aumentó el marcador y otra vez lo hizo por intermedio de Ledesma (3’), anotando así su hat trick de la tarde.

Laprida descontó a través de Santiago Díaz.

De ese modo, el “Globo” se reencontró con la victoria y así se recuperó de la derrota que había sufrido en su cancha ante el Deportivo Sarmiento, con quien había caído por 2-1.

La acción de la quinta fecha se completará este domingo, a partir de las 15, con cuatro partidos.

El escolta Newbery, que necesita ganar para estirar la definición, visitará al Deportivo Sarmiento, Próspero Palazzo recibirá a Argentinos Diadema, Tiro Federal hará lo propio ante General Saavedra, mientras que Petroquímica irá hasta el Estadio Municipal de Kilómetro 3 para medirse con Florentino Ameghino.