Huracán y Estudiantes igualaron en el Ducó

Huracán y Estudiantes de La Plata empataron este miércoles sin goles en uno de los partidos que se jugaron por el Grupo A del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, tuvo el arbitraje de Fernando Echenique.

El Quemero fue superior pero no logró reflejarlo en el marcador. Las únicas emociones del encuentro fue que a los dirigidos por Frank Darío Kudelka, que aún no lograron sumar de a tres en el campeonato, le anularon un gol del concordiense Erik Ramírez por posición adelantada, mientras que los de Eduardo Domínguez que contaron con la presencia reforzada de Lucas Alario y Cristian Medina, jugaron con uno menos todo un tiempo por la expulsión del larroquense Gastón Benedetti.

Los hinchas que se encontraban en las tribunas del Palacio tuvieron que esperar 15 minutos para vivir la primera gran alegría del partido contra el ’Pincha’ con un gol de Erik Ramírez que fue anulado a instancias del VAR por posición adelantada.

Sin embargo, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez no lograba asentarse en un campo que se destacó como uno de los mejores en el fútbol argentino en tiempos donde la AFA castiga a los clubes que no mantienen en buenas condiciones el escenario de acción. Un error no forzado en la salida del ex Patronato Matías Mansilla permitió al conjunto local tener una chance clara de abrir el marcador en los pies de Franco Watson, quien no logró definir con claridad y le dio al arquero de La Plata la oportunidad de redimirse de su error.

En la próxima fecha, Huracán visitará a Boca Juniors en la Bombonera, mientras que Estudiantes recibirá este lunes a Racing Club.