Ignacio Fernández y Marcos Rojo palpitaron el Superclásico

Se realizó este viernes en el Predio de la Asociación del Fútbol Ar-gentino una conferencia de prensa que reunió a referentes de los planteles de River Plate y Boca Juniors, y contó con la presencia del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

El evento se dio en el marco de la disputa de los cuartos de final de la Copa de la Liga, organizada por la LPF y bajo la órbita de la casa madre del fútbol nacional, instancia en la que uno de los platos fuertes será, sin dudas, el Superclásico.

Fueron primeramente Ignacio Fernández, representando a River, y Marcos Rojo, en nombre de Boca, quienes dialogaron con los me-dios de comunicación que se acercaron hasta la sala de prensa del Complejo 1 en el predio Lionel Andrés Messi.

Y posteriormente tomó la palabra la máxima autoridad, Claudio Ta-pia, quien se presentó junto a Juan Román Riquelme, presidente de Boca, e Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River. También habló Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes.

Se trató de un evento especial, no solo por ser la antesala del Su-perclásico, sino también porque se jugará en el estadio Mario Al-berto Kempes con ambas parcialidades, en lo que se espera sea una fiesta de nuestro deporte más popular. Y como siempre, el le-ma de este tipo de partidos, con un mensaje indeleble, es el si-guiente: rivales, no enemigos.

"Es muy lindo jugar un clásico, para mí es de los mejores del mun-do. Tenemos que estar orgullosos de eso. En los últimos partidos fuimos encontrando el funcionamiento, ojalá sea así y consigamos un buen resultado".

“Volver a jugar con las dos hinchadas es muy lindo, ojalá sea en paz, nos merecemos eso. Los últimos clásicos, de local, siempre se siente la gente. Tenemos 85 mil personas que nos alientan y es un plus, ahora es mitad para cada uno” agregó el ex Atlético Mineiro de Brasil refiriéndose a la fiesta que habrá este domingo en las tribunas, con las dos hinchadas presentes tras seis años.

La última vez que se jugó un Superclásico con las dos hinchadas fue el 9 de diciembre 2018, en la final de vuelta de la Copa Liberta-dores jugada en Madrid, donde el que festejó fue River que se im-puso por 3-1.

Además, Fernández recordó el primer clásico que se le vino a la mente y que le quedó guardado en su retina: "El del gol de Lanzini y Funes Mori en la Bombonera, creo que empezó a marcar el ca-mino en la historia de los clásicos".

De terminar igualados en el tiempo reglamentario, el partido se de-finirá desde el punto penal y, sobre esta posibilidad, el ex Gimnasia de La Plata afirmó: "No lo tenemos en mente, pero sabemos que se puede dar. Vamos a ir a buscarlo para ganar en los 90 minutos, y si después vienen los penales también confiamos, tenemos un arquero campeón del mundo", sostuvo.

Por su parte, Marcos Rojo aseguró: "Es un partido muy importante para nosotros, para la gente de Boca. Es un partido muy lindo que me encanta jugar y tenemos que demostrar lo que sabemos hacer, que estamos en un buen camino", comentó.

"Nos encuentra en un muy buen momento. Cada vez nos sentimos mejor como grupo y como equipo. Espero que las cosas nos salgan bien, estamos trabajando para eso. Ganar estos partidos te puede marcar el camino, nos puede hacer muy bien", agregó el ex Manchester United.

Con relación a su condición física, dijo: "Me siento muy bien, hice una buena pretemporada y tuve la mala suerte de lesionarme. Me costó volver pero pude hacerlo de a poco".

Por otra parte, Rojo explicó lo que genera este encuentro: "Es es-pecial. Ayer salí de casa y cada persona que te cruzás te dice que hay que ganar. Ya nos tocó jugar esta clase de partidos y hay que afrontarlo como tal".

"Es el clásico más importante que me ha tocado jugar a los más importante de mi carrera. He jugado Argentina - Brasil y el de Man-chester, pero este no tiene comparación", destacó.

"QUE EL DOMINGO SEA UNA FIESTA"

Luego de la palabra de ambos jugadores, habló el presidente de la AFA, Claudio Tapia. "La verdad es que es un día muy especial, to-dos deben estar muy ansiosos. Le quiero agradecer a las autorida-des de la provincia de Córdoba por el esfuerzo que están realizan-do. Es una provincia hermosa, que tiene todo lo que necesitamos para albergar un evento tan importante como lo es el Superclásico. Después de tanto tiempo, poder tener este partido con las dos par-cialidades es muy importante. Es un orgullo poder ser el presidente de la mejor liga del mundo. Ojalá que el domingo sea una fiesta. Quiero agardecerle a los jugadores, gracias a quienes cada día el fútbol argentino sigue creciendo. Esperemos tener una fecha en paz y de mucho disfrute, afirmó.

Además, el vice de River, Ignacio Villarroel, sintentizó: "Para noso-tros es un orgullo poder disfrutar de este partido con ambas hin-chadas. Todos sabemos que es un partido extremadamente espe-cial, y repetimos el mensaje que todos mencionamos: rivales, no enemigos".

Y cerrando con la conferencia, el turno le tocó a Juan Román Ri-quelme. "Más allá de que se trata del clásico más importante, se trata de un partido de fútbol, es deporte y no más que eso. Lo único que pretendemos es que la gente disfrute y mucho. Ojalá todos ayudemos para que podamos volver a tener el clásico con las dos hinchadas. Esta será una experiencia muy importante", afirmó el titular del ’Xeneize’.

Y para cerrar expresó: "El Superclásico es el más grande del mun-do porque están las dos hinchas, si antes no estuvieron es porque hicimos algo mal. Espero que el domingo sea una fiesta y que el clásico se repita muy seguido", sentenció.