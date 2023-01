Ignorancia policial pone en riesgo la vida de una mujer

Fue este martes en pleno centro de Trelew cuando entre unos seis policías en moto interceptaron y demoraron a una mujer como si fuese “una delincuente”. Ella recién salía del médico.

Durante el procedimiento le desconectaron el aparato, que es una máquina que registra los ritmos cardíacos en forma continua; y pusieron en riesgo la vida de la mujer, quien este miércoles iría a la fiscalía a denunciar a los policías.

El hecho ocurrió antes del mediodía en la avenida 9 de Julio entre Ameghino y Pecoraro y la víctima fue Analía Hueycha, de 69 años, a quien la hicieron poner contra una pared luego de que –según ella— una mujer policía se le abalanzara para reducirla.

“Venia de ponerme el aparato del ´Centro Cardiovascular´ porque estuve seis días en terapia intensiva con 23 de presión y es de no creer pero fueron entre cinco y seis en moto; una mujer que se me abalanzó porque según ella yo llevaba en la parte izquierda (del cuerpo) un arma de fuego”, contó Analía.

“Me desconectó los cables, la presión me volvió a subir y no solo me hicieron pasar un papelón delante de la gente sino que ahora tengo que volver a ver al médico para que me vuelva a colocar el aparato. ¡Podría haberme agarrado un infarto!”, aseguró después, al confirmar que este miércoles hará la denuncia en la fiscalía contra los policías.

“Imagínese si esto le hubiera pasado a un pobre tipo del campo que sufre del corazón: ¡lo matan!”, concluyó.

Fuente: Radio 3