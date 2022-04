Impugnaron el fallo que absolvió a Mallemaci, Del Villar y Quintana

La abogada Verónica Heredia, una de las letradas que representa a la víctima del caso de violación grupal ocurrido en septiembre de 2012 en la vivienda del exgobernador Atilio Viglione en Playa Unión, confirmó que se ha impugnado el fallo absolutorio dictado por las juezas Karina Breckle, Marcela Pérez y María Laura Martini.

Heredia confirmó que “impugnamos la sentencia porque las juezas han renunciado de manera consiente a la verdad y esto es incompatible con el servicio de Justicia”.

Argumentó que las magistradas “sustentaron sus votos en testimonios calificados como faltos de verdad y susceptibles de investigación por falso testimonio”.

Además, “omitieron deliberadamente emitirse sobre la conducta procesal de uno de los imputados, calificable como mínimo de mala fe”, imputado que “dio información falsa a su perito para que haga una pericia desacreditando a la sobreviviente. Él hace 2 años ya sabía cómo iban a declarar estos testigos hoy investigados”.

“Impugnamos la sentencia por no ser una derivación razonada de las comprobaciones surgidas en el debate, donde se violaron los principios rectores: la buena fe y la ética. Las juezas culpan a la víctima y con eufemismos sostienen que no se probó que no se consintió”.

Heredia sostuvo que las magistradas “reafirman todos los estereotipos prohibidos constitucional y convencionalmente”, lamentando que la sentencia absolutoria de Luciano Mallemaci, Exequiel Quintana y Leandro del Villar “destruye las aspiraciones de Justicia”.

“En un Estado de Derecho, (el fallo) garantiza que los imputados puedan mentir y realizar maniobras arteras como estrategias de defensa, valida el trato diferenciado según la cuota de poder de cada imputado”, apuntó.

“El secreto del juicio solo beneficio a los imputados”, cuestionó sobre el cierra la abogada Heredia, quien participará de una actividad de visibilización este lunes en la Casa del Chubut, en la Capital Federal.