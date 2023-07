Imputan del delito de daño agravado al secretario general de la ATECH

La resolución de Breckle fue en una audiencia de apertura de investigación realizada en la Oficina Judicial de Rawson, en donde se le impusieron al imputado los cargos en su contra y los hechos por los cuales comienza a ser investigado.

El incidente, que ahora se investiga, ocurrió el pasado 22 de junio a las 12, 15 horas, en el marco de una manifestación de protesta que realizaba un grupo de manifestantes nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado. Fue en el acceso al Ministerio de Economía y Crédito Público, en la avenida 25 de mayo de la ciudad de Rawson.

La magistrada además instó al Ministerio Público Fiscal a poner a disposición del defensor Juan Manuel Salgado los testimonios de testigos entrevistados por la Policía. Una de las pruebas importantes para los acusadores se mantiene bajo cadena de custodia y se trata de una filmación obtenida desde el interior del edificio en donde se lo observa dar tres patadas al vidrio, produciendo los daños que ahora son investigados. Esas imágenes serán sometidas a una pericia escopométrica por parte de profesionales de criminalística del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General del Chubut.

En el inicio de la audiencia, el defensor Salgado se opuso a la realización de la misma con el argumento de que no había podido acceder a soportes magnéticos en donde constan testimonios de lo ocurrido. La jueza Breckle se opuso a esta postura indicando que “estamos en la etapa de una investigación preparatoria sobre un hecho aún no sabemos si es o no un ilícito”.

La descripción del hecho estuvo a cargo de la Abogada de Fiscalía, Silvina Nicholson, y en la audiencia de apertura de investigación también estuvo presente Sebastián Paredes, del equipo de investigadores que encabeza la fiscal Jefe, Florencia Gómez.

La “víctima agraviada” por el hecho que ahora se comienza a investigar por el plazo legal de seis meses, es el Estado provincial.

En la sala de audiencia de la Oficina Judicial de Rawson y ante la jueza Breckle, estuvo presente Murphy, que dijo comprender el acto judicial que lo tiene en el banquillo de los acusados, manifestando que tiene 50 años de edad a la vez que fijó domicilio para recibir la notificación de la Justicia Penal, en su domicilio particular de Comodoro Rivadavia.

La investigación que ahora quedó abierta es por el plazo legal de seis meses por el delito de “daño agravado en carácter de autor”.

Fuente: Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson.