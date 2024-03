Imputaron a Alberto Fernández por posibles irregularidades en la contratación de seguros

El expresidente Alberto Fernández fue imputado el jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales. La investigación fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González, quien ya requirió las primeras medidas de prueba, detallaron las fuentes.

González, solicitó como diligencias para prueba a la Jefatura de Gabinete información de antecedentes al decreto 823/21 que obligó a las entidades públicas a contratar con Nación Seguros los convenios de seguros celebrados durante el gobierno del Frente de Todos.

La causa, en manos del juez federal Julián Ercolini, imputa también Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, y a Héctor Martínez Sosa, broker de seguros y amigo de Fernández. El inicio de la misma surge a partir de la denuncia presentada ayer por la abogada Silvina Martínez, para que se investiguen las "presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021", detalló el fiscal González.

LA PALABRA DE ALBERTO FERNANDEZ

Alberto Fernández, en diálogo con el medio La Nación, declaró: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, tomando distancia de Hector Martínez Sosa y su mujer, María Cantero, quien fue su secretaria privada durante 30 años.

Así, el ex presidente aseguró que el decreto 823 de 2021 que firmó, que dictando la obligatoriedad de los entes públicos de contratar a Nación Seguros, que fue el mecanismo que hizo aparecer a los gestores sospechados, tenía como objetivo finalizar la intermediación.

Dicho decreto, describe que los contratos debían hacerse mediante un convenio interadministrativo para el caso de la administración central, mientras que el resto de las entidades, como empresas públicas y entes fiduciarios, debían hacerlo por los procedimientos de sus regímenes de contrataciones. Se prohíbe expresamente la subcontratación de las pólizas.

Además, Fernández aseguró que “nunca” habló con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario en el Estado, con comisiones millonarias, así como también que ''hace uno o dos años'' que no lo ve.

Por último, en sus declaraciones defendió a Martínez Sosa al mencionar que ''no se trata de un Lázaro Báez''. Esto hace referencia al pasado del empresario en el mercado de los seguros antes de su aparición como gestor de los negocios que se reprodujeron en el gobierno bajo la presidencia de Fernández y el desembarco de Massa en el Ministerio de Economía. El expresidente asevera que Martínez Sosa es uno de los productores de seguros más grandes del país y que tuvo negocios con la gestión de Mauricio Macri.