Fue en el marco de las celebraciones por el 125° aniversario de Caleta Olivia.

La iniciativa fue impulsada a partir del trabajo articulado entre la municipalidad de Caleta Olivia –a través de su Secretaría de Cultura- y la comisión de fomento de Cañadón Seco, a partir de la Dirección del área.

Este proyecto responde a la decisión política del presidente de la comisión de fomento, Gabriel Galarza, para fortalecer el perfil turístico de Cañadón Seco y posicionar a la localidad dentro de la oferta regional, poniendo en valor su historia petrolera, su patrimonio histórico y cultural, la memoria colectiva y las raíces que forjaron la identidad del lugar.

La jornada inaugural tuvo lugar el sábado y contó con la participación de un contingente de turistas y autoridades, quienes fueron recibidos por representantes comunales, vecinos y vecinas, en un recorrido que permitió descubrir distintos espacios emblemáticos.

El circuito tuvo como punto de partida el cartel principal de acceso Cañadón Seco (Ruta12) y comprendió cinco paradas representativas de la historia del sitio:

- Histórico Pozo O-12: símbolo de los orígenes de la actividad hidrocarburífera y del nacimiento de nuestra localidad.

- La Caballeriza: espacio que conserva testimonios de la vida cotidiana y laboral de los primeros tiempos.

- Cristo de los Obreros: lugar de fe y reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que forjaron la historia.

- Plaza Héroes y Heroínas de Malvinas: espacio de homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional.

- Plaza Principal Compadres y Comadres de la Independencia: punto de encuentro y cierre de la propuesta, donde la comunidad recibió a los visitantes con una cálida bienvenida y un espectáculo artístico a cargo de los talleres culturales de Ritmos Latinos y Tango, dependientes de la Dirección de Cultura.

La propuesta tiene como objetivos rescatar y difundir el patrimonio histórico y cultural, fortalecer el turismo como herramienta de desarrollo económico y social, generar espacios de intercambio entre visitantes y vecinos, y promover el sentido de pertenencia y el orgullo por nuestra historia.

Desde la comisión de fomento se destacó que esta inauguración “representa mucho más que la puesta en marcha de un recorrido turístico: significa abrir puertas para compartir quiénes somos, de dónde venimos y el legado de generaciones de trabajadores y familias que construyeron Cañadón Seco”.

Asimismo, constituye el primer paso de un proyecto sostenido que busca consolidar a dicha localidad como un destino turístico con identidad propia, fortaleciendo los vínculos regionales y generando nuevas oportunidades.

Finalmente, las autoridades de la comisión de fomento agradecieron a la municipalidad de Caleta Olivia y a su Secretaría de Turismo por el acompañamiento y el compromiso de trabajar conjuntamente; a las áreas comunales que hicieron posible esta iniciativa; a los vecinos y vecinas por su hospitalidad, y a todas las personas que participaron de esta jornada.

Fuente: Comuna de Cañadón Seco