Una familia logró escapar antes de que las llamas consumieran el inmueble, aunque un niño de 9 años sufrió quemaduras en un pie y debió ser trasladado al Hospital.

Incendio arrasó una vivienda: una familia escapó de las llamas y un nene resultó herido

El siniestro se registró alrededor de las 4:25 horas en una casa ubicada en la intersección de Andrés Chazarreta y Código 759. La emergencia fue advertida mediante un llamado al Centro de Monitoreo, que dio intervención al personal de la Comisaría Seccional Séptima.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, el fuego ya se había propagado por gran parte de la vivienda. Sus ocupantes se encontraban en el exterior luego de haber logrado abandonar rápidamente el inmueble.

Según relató la propietaria a la Policía, la familia estaba durmiendo cuando advirtió el incendio. Ante el rápido avance de las llamas, todos salieron de la casa para ponerse a resguardo.

Durante la evacuación, uno de los hijos de la mujer, un niño de 9 años, sufrió quemaduras en tres dedos del pie derecho. Personal médico acudió al lugar y dispuso su traslado a un centro asistencial para recibir las curaciones correspondientes.

Una dotación de Bomberos Voluntarios trabajó intensamente para controlar el incendio y evitar que el fuego alcanzara las viviendas cercanas. Pese al operativo, las pérdidas materiales fueron totales.

Una vez extinguidas las llamas, personal de la División Policía Científica realizó las pericias correspondientes. De acuerdo con las primeras actuaciones, no se detectaron indicios que permitan sospechar de la intervención de terceros.

La principal hipótesis indica que el incendio podría haberse originado en una estufa eléctrica ubicada en uno de los dormitorios. No obstante, las causas definitivas del siniestro quedarán establecidas una vez concluidas las pericias.