Indignación en Playa Bonita: basura reciente y abandono

Un vecino de Comodoro denunció la acumulación de residuos en la Playa Bonita y apuntó contra conductas irresponsables de quienes la visitan. Botellas rotas, restos de alimentos y pañales entre los desechos hallados.

La postal que dejó el último fin de semana largo en la Playa Bonita, en la zona de Ramón Santos, generó bronca e impotencia entre quienes conocen el lugar desde hace décadas. Un vecino de Comodoro, habitué del espacio costero desde su infancia, denunció la presencia de basura reciente y en grandes cantidades, muy distinta a los residuos ocasionales que suele arrastrar el viento.

“Esta no es mugre vieja ni algo que se voló de un día para otro. Es basura fresca, de gente que fue a pasar el día y dejó todo tirado”, relató con visible indignación a El Patagónico. Según describió, se encontraron cajones con restos de verdura, desperdicios vinculados a actividades comerciales, botellas —muchas de ellas de vidrio roto—, pañales y todo tipo de residuos dispersos en la arena.

El vecino remarcó que la situación no responde a una falta de limpieza ocasional, sino a un cambio de comportamiento que afecta directamente al entorno natural. “Yo crecí viniendo a esta playa, la vi limpia, la cuidamos entre todos muchas veces. Hoy está totalmente descuidada”. Entre los elementos que más preocupación le generaron mencionó las botellas rotas, por el riesgo que implican para quienes caminan descalzos o concurren con niños.

Durante su visita intentó retirar parte de los desechos, aunque reconoció las limitaciones para hacerlo: “Andaba en auto y me llevé lo que pude, lo que no chorreaba. Algunos cajones estaban en el medio de la playa, eso no llegó ahí solo”. La escena, aseguró, le dejó una sensación de frustración difícil de disimular.