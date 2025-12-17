Un estudio realizado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) evidenció un fuerte incremento en el costo de la canasta navideña 2025 en la región patagónica, que alcanzó los 74.602 pesos y registró una suba interanual del 46,3%.

Informe de la UNPSJB: la canasta navideña aumentó más de lo esperado en 2025

El relevamiento, presentado por el docente César Herrera, mostró que el valor del tradicional brindis familiar se ubicó muy por encima de las estimaciones iniciales. En 2024, la misma canasta costaba 50.977 pesos. “Proyectábamos un aumento cercano al 30 o 35%, acorde al índice de precios al consumidor, pero los resultados finales superaron ampliamente esas previsiones”, explicó el investigador.

Entre los productos que más incidieron en el incremento se destacan la sidra y el pan dulce, que en conjunto representan cerca del 31% del valor total de la canasta. El pan dulce con frutas registró una suba promedio del 10,3%, mientras que la sidra aumentó un 11,1% en términos generales.

No obstante, el informe subrayó aumentos mucho más pronunciados en algunos artículos puntuales. Las garrapiñadas de almendras encabezaron las subas con un 160,4%, seguidas por las de maní, que aumentaron un 97,7%. En el caso de la sidra, ciertas marcas llegaron a registrar incrementos cercanos al 94%. Recién en los últimos días comenzaron a observarse promociones en supermercados, aunque el relevamiento se realizó cuando los precios aún se encontraban elevados.

Otros productos tradicionales del brindis también mostraron variaciones relevantes. El ananá fizz y la ensalada de frutas tuvieron aumentos cercanos al 19%, mientras que las peladillas de almendra prácticamente no registraron cambios interanuales, posicionándose como una opción más accesible frente a otros productos que se encarecieron con mayor fuerza.

El informe vuelve a poner en foco el impacto de la inflación en los consumos estacionales y el desafío que enfrentan las familias patagónicas para sostener las tradiciones de fin de año.