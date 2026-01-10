Dos jóvenes fueron detenidos en Diadema luego de ingresar sin autorización a la casa de la expareja de su progenitor.

Ingresaron a la casa de la expareja de su padre para llevarse la soldadora

Dos hombres fueron detenidos este viernes por la noche en el barrio Diadema Argentina, acusados de haber ingresado sin autorización a una vivienda y sustraído herramientas del interior del domicilio.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas, cuando una mujer solicitó auxilio policial al advertir que dos sujetos intentaban ingresar a su propiedad, manipulando la puerta de acceso. Finalmente, los individuos lograron sustraer una soldadora eléctrica marca Gama, modelo Turbo, de color azul, y una máscara de soldar.

Tras el alerta emitido por personal de la Comisaría de la Mujer Zona Sur, efectivos policiales acudieron al lugar y constataron la presencia de dos hombres frente a la vivienda, quienes se movilizaban en un vehículo Renault Cardian. En el interior del rodado, que se encontraba con el baúl abierto, se observaron los elementos denunciados como robados.

Minutos después, la damnificada salió desde la parte trasera del inmueble y señaló a los sujetos como hijos de su expareja, con quien mantiene una medida cautelar vigente.

Los detenidos fueron identificados como Leonel Emiliano V., de 28 años, y Lautaro Enzo V., de 22. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial de ese barrio de zona norte, donde permanecerían alojados a la espera de la audiencia de control de detención.