Inician los Juegos Epade y ParaEpade en La Pampa

La delegación de Chubut, compuesta por 280 personas, ya se encuentra en las cuatro sedes dispuestas por la provincia de La Pampa, para afrontar la XVII edición de los Juegos Epade, X de los ParaEpade, organizados por el Ente Patagónico del Deporte, los cuales se desarrollarán desde este lunes 27 y hasta el viernes 1 de diciembre, con la participación de deportistas convencionales y con discapacidad, de las seis provincias patagónicas.

Tras un viaje que inició en Rawson el sábado por la noche, el contingente chubutense arribó sin inconvenientes este domingo en horas de la mañana las diferentes sedes, tras lo cual se realizaron los trámites de alojamiento y acreditación.

En Santa Rosa, sede central del evento, a última hora del domingo y bajo un intenso calor que superó los 30 grados, se realizó una colorida ceremonia inaugural en el anfiteatro del Centro Cívico, con la presencia de deportistas, dirigentes y funcionarios.

Durante cinco días, las selecciones de Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, competirán con el objetivo de obtener ser los mejores de la región, tanto en los deportes convencionales como en los adaptados.

Los Juegos Epade están compuestos por las disciplinas de atletismo, básquet, mountain bike, fútbol, judo, natación y vóley, en ambas ramas, en tanto los ParaEpade tendrán a la natación adaptada, atletismo adaptado, básquet sobre silla de ruedas y boccia.

Las sedes de competencia son cuatro: Santa Rosa, General Pico, General Acha y Eduardo Castex. En Santa Rosa competirán el básquet y básquet en silla de ruedas, el fútbol masculino, el atletismo convencional y adaptado, la natación convencional y adaptada, el MTB, judo y boccia; en General Pico se jugará fútbol femenino, en General Acha el vóley femenino y en Eduardo Castex el vóley masculino.

Cronograma Chubut Lunes 27

Epade

*Atletismo: de 8:30 a 12:30 (pista municipal Santa Rosa)

*Básquet Femenino: 11hs vs Río Negro y 17hs vs Tierra del Fuego (Polideportivo Butaló-Santa Rosa)

*Básquet Masculino: 9hs. vs Tierra del Fuego (Club Estudiantes- Santa Rosa) y 17hs. vs Neuquén (Club All Boys- Santa Rosa).

*Fútbol Femenino: 16hs. vs Neuquén (Club Ferro- Gral. Pico)

*Fútbol Masculino: 19hs. vs Neuquén (Club All Boys- Santa Rosa)

*Mountain Bike: 9hs Entrenamientos libres (Santa Rosa)

*Natación: 15hs (Club All Boys de Santa Rosa)

*Judo: 11hs. pesaje (Escuela N°2- Santa Rosa)

*Voley femenino: 18hs. vs Río Negro (Polideportivo CEF-Gral Acha)

*Voley masculino: 16hs. vs Neuquén (Club Estudiantil- Eduardo Castex)

ParaEpade

Atletismo adaptado: 15:30hs (pista municipal- Santa Rosa)

Natación adaptada: Jornada libre

Básquet 3x3: 17:45hs vs Neuquén (Colegio Ciudad Santa Rosa)

Boccia: Inicia el martes. (Club Argentino Antártida Argentina- Santa Rosa).