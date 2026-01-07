Inscripciones abiertas para las Becas Deportivas 2026

Chubut Deportes abrió las inscripciones. Conocé los requisitos y reglamentación. Las mismas estarán abiertas hasta el 3 de marzo inclusive en el establecimiento o vía mail.

El Gobierno del Chubut, a través del ente Chubut Deportes SEM, comenzó con las inscripciones de las becas deportivas para el año 2026.

Las inscripciones se recibirán hasta el día martes 3 de marzo inclusive en Chubut Deportes, cito en Luis Costa 69 (CP 9103). También se reciben vía mail a: [email protected].

Las Becas 2026 están divididas en dos destinatarios: Deportistas y Cuerpo Técnico o Coordinador.

Para más información sobre los requisitos, reglamentación o descargar planillas de inscripción, dirigirse al siguiente link: https://www.chubutdeportes.com/becas-chd/

DESTINATARIOS

BECAS DEPORTISTAS

Están destinadas exclusivamente a los deportistas chubutenses de alto nivel y rendimiento deportivo, que demuestren su condición de amateur y se ejecuta a través de las federaciones deportivas o asociaciones deportivas o entidades rectoras deportivas provinciales excluyendo expresamente a los deportes motores, master, infantiles y de alto riesgo para los deportistas. Se toman en cuenta los rendimientos de los deportistas del último año (2025) o bien en aquellas disciplinas que tengan programadas sus máximas instancias en el primer trimestre del año en curso (2026).

BECAS PARA NIVEL A

Deportistas de disciplinas olímpicas de selecciones nacionales mayores o juveniles.

BECAS PARA NIVEL B

Deportistas de disciplinas olímpicas de representación nacional en la categoría mayores o juveniles.

BECAS PARA NIVEL ESPECIAL

Deportistas de reconocida proyección y/o referentes con trayectoria deportiva, master, que en la actualidad se encuentren en actividad, que no reúnan los requisitos exigidos para ingresar en los Niveles A y B; que a sugerencia de la Asociación, Federación, entidad deportiva rectora del deporte provincial, o a sugerencia de los responsables de las áreas de Deporte de los Municipios y Provincia, merezcan ser beneficiarios de la beca, soliciten el beneficio de una beca. En este caso Chubut Deportes Sociedad de Economía Mixta, será la encargada de determinar su otorgamiento.

BECAS PROYECCION OLIMPICA

Destinada a aquellos deportistas que tienen representación nacional e internacional. Acompañando al deportista de Alta Competencia y de Proyección Olímpica en el proceso en la educación y consolidación; en su perfeccionamiento para llegar a la sima o punto máximo, cuyo fin será la participación en los Juegos Olímpicos.

BECAS COORDINADORES

DEPORTIVOS Y CUERPOS TECNICOS

Destinado a Coordinadores Deportivos y Cuerpos Técnicos de Selecciones Provinciales Profesores de Educación Física, Entrenadores, Instructores o personal idóneo en materia deportiva, recreativa, que participen activamente dentro de los programas de Chubut Deportes S.E.M.