Insólito: vendía artefactos rotos imitando el sonido del motor

Una persona fue detenida tras ser acusada por el delito de fraude tras vender un freezer que no funcionaba.

Un joven del departamento de Chimbas, provincia de San Juan, fue detenido por engañar y vender a una persona una heladera que no funcionaba. Se trata de Fabián Andrés Galván, quien fue acusado de estafa a través del "cuento de la heladera".

Un damnificado habló con el medio Tiempo de San Juan y compartió un video que muestra el modus operandi del estafador, a quien se puede escuchar simular el sonido de un motor para hacer creer que el freezer que vendía funcionaba.

Tras ser detenido el viernes pasado, Galván se presentó este lunes ante el juez de Garantías, en una audiencia en la que la fiscalía lo señaló por un nuevo hecho de estafa, ya que tiene antecedentes penales.

El estafador ahora es investigado por la fiscal Gabriela Blanco. La víctima dijo a El Tiempo de San Juan que contactó a esta persona a través de Marketplace, el sitio de compraventa de Facebook, y que Galván se presentó como un técnico de reparación, que incluso le envió un video para mostrarle las condiciones en las que estaba el freezer. En la filmación, Galván exhibe el aparato y, cuando acerca la cámara al motor, se puede apreciar que con su boca imita el sonido de lo que sería el freezer en funcionamiento.

La víctima pagó 230 mil pesos por el freezer y nunca pudo recuperarlos. Así lo asegura el denunciante, quien recibió el aparato pensando que estaba en condiciones y resultó engañado. "Nos dijo que no lo prendiéramos ahí nomas, pero cuando lo enchufamos no funcionó. Le dijimos lo que había pasado y se comprometió a arreglarlo, por lo que pasó a buscarlo y se lo llevó", contó y agregó: "Después no respondió más y nos bloqueó".

Si bien Galván fue acusado formalmente por el delito de fraude en la calidad de la mercadería, por orden de la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón quedó en libertad, ya que que la figura es excarcelable. Asimismo, su situación se complicaría debido a más denuncias en su contra.