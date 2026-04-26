Instituto se llevó el primer juego de Núñez

“La Gloria” derrotó a Obras por 78-74 y de ese modo se puso 1-0 en la serie de la Reclasificación de la Liga Nacional. Este domingo juegan Ferro (1)-Peñarol (0) y La Unión (0)-Independiente (1).

Instituto de Córdoba arrancó los playoffs de la Liga Nacional de Básquet con una victoria sobre Obras Sanitarias por 78 a 74, en El Templo del Rock. Leandro Vildoza (22 puntos) y Vicente Garello (20) fueron los más destacados de La Gloria. En tanto, Tyler Sabin fue el máximo anotador del local con 22.

El transcurso de los diez minutos iniciales fue muy parejo. El dueño de casa contó con las acciones de Sabin (ocho unidades -2-3 detrás del arco- y cuatro tableros) y Federico Zezular (seis). No obstante, el elenco de Sebastián González culminó el primer cuarto arriba por 24 a 21, debido a las acciones de Leandro Vildoza (diez), Gastón Whelan y Nicolás Copello (ambos con cinco).

La visita abrió el segundo episodio con un parcial de 13 a 0, como producto de la efectividad desde el perímetro (7-14 en la primera parte). Además, Vicente Garello (diez tantos) y Tomás Monacchi (seis) lideraron las ofensivas del conjunto cordobés. Luego, el anfitrión achicó la distancia antes del descanso (41-48), por medio de las conversiones de Pedro Barral y Marcos Mata (ambos con cinco).

El local empezó el segundo tiempo pasando al frente (50-48), gracias a una racha de 9 a 0. Sabin (22 puntos -5-8 en triples- y seis rebotes en total), Barral (12, dos y seis asistencias) y Zezular (diez, seis y dos robos) encabezaron los avances del Aurinegro. De todos modos, Instituto recuperó la delantera al término del tercer capítulo (61-63), ya que Vildoza (22 -5-9-) y Garello (20 y ocho) hicieron sus aportes.

En el último segmento, Obras Basket llegó a achicar la distancia a la mínima (74-75), a falta de 43 segundos para el cierre. Pero un bombazo de Vildoza cuando restaban 28 segundos, liquidó el duelo. El próximo enfrentamiento de la serie será este lunes a las 20:30, en El Templo del Rock, informó Prensa Obras Basket.

Por otra parte, este domingo sigue la Reclasificación con los segundos juegos entre Ferro Carril Oeste (1)-Peñarol de Mar del Plata (0) y La Unión de Formosa (0)-Independiente de Oliva (1). El partido en Caballito arrancará a las 20:30, mientras que en el “Cincuentenario”, el encuentro comenzará media hora después.