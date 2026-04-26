Argentina finalizó 3ª en los Juegos Suramericanos de la Juventud

La delegación, que obtuvo 105 medallas, desfiló en la ceremonia de cierre con los abanderados Zoe Gorski y Valentín Olmos, campeones en atletismo.

La Arena Roberto Durán fue el escenario de la ceremonia de clausura de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, en los que Argentina cosechó con la delegación 105 medallas: 32 doradas, 39 plateadas y 34 de bronce, y se quedó con el tercer puesto.

Zoe Gorski y Valentín Olmos, medallistas dorados de atletismo, portaron la bandera nacional en el acto que contó con la participación de todas las delegaciones, que ingresaron juntas en un momento denominado "Desfile de los héroes", simbolizando la hermandad alcanzada a través del deporte.

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En una ceremonia muy emotiva y con el calor de toda la gente de Panamá, el cierre musical estuvo a cargo de la banda mexicana Los Rabanes.

Fue la IV edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud con la participación de más de 2000 atletas de todo el continente.

Argentina, con 250, tuvo a la delegación más numerosa de Panamá 2026. En el medallero, fue el segundo país que más cantidad de medallas sumó (105) detrás de Brasil (157) pero quedó tercera en el medallero dado que Venezuela (83 en total) sumó 33 doradas, una más que nuestro equipo.