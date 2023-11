Insultos y amenazas, el resultado de compartir ascensor con Javier Milei

Los exabruptos de Javier Milei son moneda corriente. A lo largo de los años, en cada segundo televisivo que le brindaban, el diputado de ultraderecha despotricaba contra lo que tuviese enfrente: una maqueta del Banco Central, una mujer o un economista.

Pero rumbo al balotaje se conocen algunos detalles más de su personalidad. El último caso que salió a la luz fue el de una vecina suya de un edificio que compartían en el Abasto, que relató los insultos y las amenazas que le perpetró el candidato por, apenas, preguntar si en sus clases de economía también daba la teoría keynesiana.

El testimonio se conoce tras la difusión de un podcast producido por El País, de España, y el portal Anfibia. Allí entrevistaron, de forma inédita, a una vecina que compartía edificio con Milei. Era antes de que el diputado se mude —primero— a la casa de sus padres en Vicente López y ahora, resida en un barrio privado.

La entrevistada contó detalles de sus cruces con el —por entonces— ignoto economista que variaban entre el vínculo con los perros clonados que cría Milei a la particular vestimenta que siempre llevaba consigo el ahora diputado. Pero, sobre todo, destacó lo que fue su primer viaje con él al décimo piso del edificio. Según su relato, Milei le contó que daba clases de economía y que el autor que introducía era Adam Smith. Cuando la vecina le preguntó si también incluía a Keynes, Milei explotó. "Me gritó comunista de mierda, no llegaba más el piso para bajarnos. Y seguía: 'Vos sos una hija de puta, estás arruinando el país'".

Embed Carmen, vecina de Javier Milei, relata una conversación cotidiana en el ascensor. Le preguntó si daba clases sobre Keynes, no imaginó lo que generaría.



Producido por @anfibiapodcast y @el_pais Audio



Escuchá "Sin Control. El universo de Javier Milei"https://t.co/kTDCm2FiaX pic.twitter.com/lWwvODVU17 — Revista Anfibia (@revistaanfibia) November 6, 2023

Fuente: Página 12