Intendente echó a funcionario por permitir un evento con alcohol

Carlos Fuentes era secretario de Gobierno en la comunidad minera, pero ya no integra el gabinete del Municipio de 28 de Noviembre.

El intendente, Fernando Españón, explicó por qué tomó la decisión pensando en la necesidad de dar un claro mensaje hacia la comunidad por el esfuerzo que vienen haciendo desde hace meses los vecinos de su comunidad

Un concurso de asadores donde se habría vendido bebidas alcohólicas y donde no se habría respetado el distanciamiento, fue el detonante que terminó de precipitar la salida de Carlos Fuentes de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de 28 de Noviembre.

El intendente Fernando Españón sostuvo –según LaTeclaPatagonia- que "lo positivo a destacar es que la comunidad está sin casos, pero tampoco nos tenemos que relajar. Cuando uno se descuida, o la gente se relaja, terminan también con transmisión comunitaria. La idea es evitar este tipo de cosas, seguir con los controles y encapsular la localidad como lo venimos haciendo para habilitar ciertas situaciones y generar un marco de tranquilidad y de respiro para que la gente esté segura. Cuesta mucho mantener esto pero es importante seguir cuidándonos”.

Finalmente, Españon se refirió a la solicitud de renuncia al secretario de Gobierno, contando que "el sábado se hizo un concurso de asadores con 10 participantes y determinamos un lugar para hacer eso en conmemoración al Día del Empleado Municipal. Cada uno tenía que ir con 2 personas y con distanciamiento. Pero se terminó juntando más gente que la que debía juntarse, no hubo distanciamiento y había bebidas alcohólicas. Obviamente eso no lo puedo permitir porque se aglomeró gente, más de la permitida, y había ingesta de bebidas alcohólicas. Fue enojo y bronca porque Carlos es amigo, pero hay que entender que tenemos personas en la comunidad a las que no les permitimos reuniones familiares y que vienen cumpliendo a rajatabla con las restricciones. Entendí que debía apartar del cargo al secretario y que los errores se tienen que pagar; hay que predicar con el ejemplo”.