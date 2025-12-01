Internaron de urgencia a José Alperovich luego de su casamiento

El exgobernador de Tucumán, condenado por abusar sexualmente de su sobrina y estaba con prisión domiciliaria.

José Alperovich, exgobernador de Tucumán, fue internado de urgencia este domingo y sometido a una cirugía en el Hospital Italiano ya que requería intervención médica inmediata.

El exmandatario está condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina, y se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en un lujoso departamento de Puerto Madero, donde permanece controlado mediante una tobillera electrónica. Ante la aparición de síntomas de gravedad en su salud, fue derivado al hospital.

Según revelaron, el Alperovich fue sometido a una operación de urgencia por una complicación gastrointestinal este domingo y se encuentra internado en el Hospital Italiano.

Cuál habría sido el problema médico que llevó a la internación de Alperovich

El procedimiento médico tuvo lugar en el Hospital Italiano, dos días después de que el exgobernador de Tucumán se casara con Marianela Mirra.

Fuentes cercanas indicaron a TN que la operación estuvo relacionada con "síntomas compatibles con apendicitis", aunque aún no se confirmó el diagnóstico definitivo.

"En un inicio, su entorno asoció esto a nervios por el casamiento, por su situación procesal o algo que haya comido en la fiesta, pero todo se fue agudizando hasta llegar a un problema más serio que requería una intervención en un centro de alta complejidad", señalaron.

El dirigente peronista había comenzado a cumplir su pena en el penal de Ezeiza, pero en junio obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad, a los 70 años. Desde entonces permanece bajo control electrónico mediante una tobillera en el edificio donde reside.