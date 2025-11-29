Intervención artística en el Parque de la Ciudad

Crearon un mural colectivo en un espacio de amplia circulación con el objetivo de transmitir el significado del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad municipal, junto al Proyecto Arte Público del Instituto Superior de Formación Docente Nº 806, llevaron adelante una intervención artística destinada a visibilizar la fecha y promover la reflexión comunitaria.

En ese contexto, la secretaria del área, María Cativa, destacó que “es una acción más que hicimos en el marco del 25N. Cada año uno trata de renovar la conmemoración y siempre hay que reinventarse con distintas intervenciones. En este 2025 la propuesta fue hacia la sociedad, hacia las mujeres y para todos los vecinos”.

En ese marco, explicó que la intervención mural surgió del trabajo conjunto entre la Dirección de Género y el Instituto Superior, afirmando que “nos pareció importante trabajar con la Escuela de Arte ya que allí están quienes saben impulsar estas expresiones, comprender las ideas y llevarlas al mural. Reúne distintas temáticas de representación de la mujer, en sus acciones, en su tejido social, y en su identidad”.

La funcionaria también valoró la elección del espacio, indicando que “nos pareció apropiado este sector donde concurre muchísima gente, en un muro que estaba blanco y no decía tanto. A través del arte, se va transmitiendo lo que significa esta fecha, plasmando todo lo que se viene logrando”.

Por último, reflexionó sobre el sentido profundo de la jornada y señaló que “más allá de una realidad que siempre preocupa y entristece, queríamos darle un poco de color. A lo largo del tiempo acompañamos a las mujeres en distintas situaciones y también buscamos mostrar que hay acciones valiosas que pueden hacerse en conjunto. Es una forma de motivarnos a crecer, a ser personas más comprometidas y a construir una vida más digna y justa para toda la sociedad”.