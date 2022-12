Intoxicación en la casa más famosa

Los participantes de Gran Hermano son los responsables de mantener su dieta diaria lo más sana posible. Para ello, deben hacer compras saludables cuando van al supermercado y cocinar de una manera consciente.

Romina, “Alfa” y Julieta se levantaron descompuestos, y buscaron junto a sus compañeros la causa por la cual los tres se sintieron mal del estómago. "Estoy doblado, me duele", señaló Walter mientras La Tora se encargaba de la comida.

"No voy a comer pastel de papa", remató Romina cuando Lucila terminaba de completar el menú. "Voy a ver si me hago una ensaladita, viste Tora que pedí Sertal todo el día, ahora probé el pedacito de carne y lo estoy repitiendo", añadió.

A la charla se sumó Julieta, también descompuesta del estómago: "Me re duele a mí, quiero comer, pero estoy mal de la panza". "¿Qué comieron chicos?, ¿vos dejaste algo afuera y después lo comieron? Si dejaron algo afuera de la heladera más de 24 horas y después comieron...", preguntó La Tora. "No sé, pero estuve re mal todo el día. No dejamos nada", respondió la exdiputada.

"¿Sabes lo que pasa? Yo no critico, pero no se puede seguir el ritmo que hay... que a las cuatro de la mañana se pone a hacer galletitas, come galletitas, no duermen, no descansan... el cuerpo pasa factura", añadió Alfa, dando su punto de vista.

Y agregó: "La noche es para dormir, hablo en serio. Que nos quedemos charlando, tomando un café hasta la una y media de la mañana listo... pero una y media a la cama a dormir".

"Romina, no podes amasar y hacer galletitas, y comer galletitas calientes. Vos estás acostumbrada a dormir de noche, ¿o vos en tu casa te pones a hacer galletitas a las 4 de la mañana?", le preguntó el empresario. "No, es que acá no tengo noción de nada, mirá las ojeras que tengo", le respondió la joven madre. "Hay que tomar un poco de conciencia", le retrucó Alfa.