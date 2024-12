Investigan al comisionado de Kaike por presunto fraude

El escándalo político, institucional y judicial estalló el miércoles de esta semana cuando policías de la División de Investigaciones (DDI), allanaron las oficinas de su comuna, dando cumplimiento a una diligencia procesal ordenada por el Juzgado de Instrucción Penal de Pico Truncado, a cargo del juez subrogante Marcelo Nieva, en tanto que al frente de la Secretaría Pena se encuentra Daniela Vargas.

El informe suministrado por el Departamento de Comunicaciones de a fuerza de seguridad provincial señala que “como resultado del operativo se procedió al secuestro de documentación de interés para la causa que se investiga”.

“El presidente de la comisión de fomento estableció domicilio a disposición de la sede judicial interviniente” señala el comunicado, destacándose además que el citaedo operativo estuvo supervisado por el Jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte.

De manera puntual no se dan precisiones sobre las presuntas irregularidades que habría cometido Cabrera, pero trascendió que sería responsable del cobro de multas de tránsito y otras infracciones que no quedaron debidamente asentadas, dado que legalmente las mismas corresponderían a un Juzgado de Faltas, organismo que no existe en Kaike.

En ese marco, se presume que la denuncia fue gestada por el Juzgado de Faltas de Pico Truncado que, por extensión de territorio que deviene de hace muchos años, tendría jurisdicción en el área de Kaike.

No por algo, en declaraciones formuladas este jueves al portal digital Nuevo Día, Tomás Cabral dijo que la situación en la que se halla involucrado, es consecuencia de un entredicho que tuvo semanas atrás, con la Jueza de Paz de Pico Truncado, Dra. Claudia Silvina Mansilla, dando a entender que los ingresos por las multas le corresponden a la comisión de fomento y no al municipio truncadense.

A todo esto vale señalar que el comisionado, oriundo de Formosa, integró inicialmente las filas del partido vecinal Movere, luego se sumó a las filas del Frente de Todos cuando Alicia Kirchner era gobernadora y el año pasado volvió a ser electo como jefe comunal luego de pasarse a la estructura de la alianza polìtica Por Santa Cruz que lidera el gobernador Claudio Vidal.