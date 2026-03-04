Investigan sextorsión contra vecino de Cholila desde cárcel de Mendoza

La Policía Federal Argentina realizó allanamientos en Mendoza en el marco de una investigación por una estafa bajo la modalidad de sextorsión que tuvo como víctima a un vecino de Cholila. Según la pesquisa, la maniobra habría sido organizada por un interno alojado en un penal de esa provincia.

Los procedimientos fueron llevados adelante por la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Esquel, que ejecutó órdenes judiciales en una celda del Complejo Penitenciario Almafuerte, en Luján de Cuyo, y en una vivienda del barrio La Gloria, en Godoy Cruz.

Cómo comenzó la estafa

La causa se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo, a cargo del fiscal Carlos Díaz Mayer.

Según relató la víctima, el contacto comenzó a través de Facebook con una mujer que se presentó como “Carla”. Luego la conversación continuó por WhatsApp, donde intercambiaron mensajes e imágenes.

De acuerdo con la investigación, tras ese intercambio la supuesta joven aseguró ser menor de edad y dejó de responder. Días más tarde apareció un hombre que dijo ser su padre y comenzó a exigir dinero, amenazando con denunciar al vecino por un supuesto delito.

Amenazas y documentación falsa

La presión aumentó cuando otras personas se comunicaron con la víctima asegurando ser abogados e incluso un fiscal. En ese contexto enviaron documentos falsificados, entre ellos un supuesto amparo por “ciberacoso” y hasta un acta de defunción que indicaba que la joven se había suicidado.

Bajo esas amenazas, el vecino realizó transferencias que sumaron cerca de dos millones de pesos.

La ruta del dinero

A partir del análisis de los movimientos bancarios, los investigadores lograron seguir el recorrido del dinero y determinar que los fondos eran transferidos a allegados de un interno del penal Almafuerte, señalado como el presunto organizador de la estafa.

La investigación también permitió identificar a otras personas que habrían colaborado desde una vivienda en Godoy Cruz.

Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares y dispositivos informáticos, que serán peritados para avanzar con la causa.

Desde la Policía Federal indicaron que este tipo de delitos virtuales ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, especialmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde los estafadores utilizan perfiles falsos para extorsionar a sus víctimas.