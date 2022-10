Investigarán las circunstancias en que murió un nene de 3 años

El pasado jueves, Gio, un nene de 3 años, perdió la vida luego de ser atendido en la Guardia del Hospital Zonal de Trelew. Este gravísimo hecho desató un vendaval de cuestionamientos que pusieron en el eje de la tormenta a los pediatras que lo atendieron, previo al fatal desenlace.

“Podrían haber salvado a mi bebé y ni siquiera lo intentaron”, dijo Florencia Molina, la mamá de Gio, con el objetivo de que “esto no le pase a otra mamá”.

Del lado de enfrente, Martín Pérez, jefe del Área de Pediatría del Hospital Zonal de Trelew, dio su versión sobre las denuncias: “Se dijo que el niño no fue atendido y por eso murió, eso es todo mentira. Sí recibimos un niño que llegó muerto y lamentablemente no pudimos hacer nada, pese a la reanimación. Eso genera sensibilidad en la gente, pero no por eso tienen que ir y hacer denuncias, no corresponde”.

En este contexto, la ministra de Salud de Chubut, Miryám Monasterolo, se mostró consternada por lo sucedido remarcando que “la situación es muy muy dura y es difícil ponerse en el lugar de la mamá. No tengo la denuncia que realizó la mamá del bebe fallecido, pero sí tenemos otras que hicieron, argumentando falta de atención en pediatría. Lamento muchísimo lo que sucedió con el niñito. Haremos todos los procedimientos que correspondan para arrojar un poco de luz sobre los hechos, aunque sé que no le va a devolver la paz a la mamá”.

En relación a potenciales sanciones contra los supuestos responsables, Monasterolo aclaró –según publica Jornada- que “el procedimiento es muy complejo e interviene la asesoría legal, hay que evaluar todo antes y escuchar todas las voces. Después de ello, se tendrá un análisis completo para, fundamentalmente, que no se repita esta situación”.

FALTAN RECURSOS HUMANOS

En tal sentido, la ministra indicó que “si bien no es una excusa, el recurso humano en pediatría es escaso no solo en Chubut sino en todo el país. No tuve ninguna solicitud formal de recursos para el área de Pediatría del hospital de Trelew, recién este miércoles tuve una reunión y me hicieron el planteo de la necesidad imperiosa de contar con más recursos humanos”.

“Hemos estado convocando por medios nacionales y provinciales a profesionales y especialistas para reforzar distintos sectores de Salud. Le garantizamos a la comunidad que haremos todo lo posible por brindarle el servicio como corresponde a todos los ciudadanos de Trelew”, concluyó.