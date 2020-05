Involucran a Torres Otarola en el caso de la masajista

Pese a que en el inicio de la investigación de su denuncia por extorsión contra una maso-terapeuta de Esquel tenía identidad reservada, Martín Sandoval dio la cara para aclarar que si bien la noticia empezó como una extorsión sexual, “esto viene de una cuestión política, a partir de mi salida y la de otros funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud”.

Sandoval era director general de Desarrollo Social. “Mi renuncia generó diferencias con la ministra (Cecilia Torres Otárola), y por sus dichos debí salir a contar por qué fue mi salida. Empezaron a circular noticias y se me quiso culpar de irregularidades dentro del Ministerio”.

El contador aludió a la entrevista de Torres Otárola en Cadena Tiempo el 15 de mayo, cuyos términos fueron replicados en Jornada. “La ministro dijo que a los funcionarios que se fueron, les llegarán notificaciones judiciales”.

Indicó que en el Ministerio de Desarrollo Social se dan irregularidades que salen a la luz, como el caso de “funcionarios que ni siquiera viven en Rawson. Con mi salida, de boca de la ministra salió que no era idóneo para el cargo y que había retenido becas, lo que produjo que referentes de movimiento sociales me enviaran mensajes insultándome”.

Señaló que “llamativamente desde un Facebook trucho, denominado Escrache Política, publicaron datos falsos a partir de mis dichos de la salida del Ministerio; termina en esta situación del martes cuando me llamaron para advertirme que tenían documentación, fotos y videos que me implicaban, sin decirme en qué contexto”.

“Me dieron el número de otro teléfono (celular) para que me comunique, y atendió la masajista, quien me relata que le robaron su celular con información; me hablaba de audios, de videos, y se contradecía a medida que avanzaba”, relató Sandoval. La conversación comenzó a las 20 y finalizó a las 2 del miércoles, con un pedido de dinero.