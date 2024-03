Iván Gramajo: "el equipo cambió la mentalidad"

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia regresó este lunes en el Socios Fundadores a los entrenamientos con miras a una nueva gira que realizará el equipo por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El sábado, el elenco que dirige Martín Villagrán, visitará en horas de la mañana -a las 11:30- a San Lorenzo en partido que será televisado por TyC Sports.

Luego, el ’Verde’ continuará viaje hasta Santa Fe para jugar el lunes ante Unión en partido previsto para las 17 y dos días después visitará a Comunicaciones de Mercedes, provincia de Corrientes.

Luego de la práctica que el plantel realizó, el escolta y subcapitán Iván Gramajo dialogó con El Patagónico.

El jugador tucumano habló de lo importante que fue haber ganado los últimos tres juegos en casa -La Unión de Formosa, Argentino de Junín y San Martín de Corrientes- y de la gira que se le viene al equipo que ahora se ubica en una expectante octava posición con récord positivo de 12 éxitos y 10 derrotas y cuyo objetivo es clasificarse a los playoffs.

- ¿Por qué Gimnasia ganó los últimos tres juegos en casa?

Era importante ganar los juegos de local para prenderse arriba. Hoy en día estamos en una posición que es favorable para nosotros, que sería los playoffs. Creo que se mostró otra cara, hubo un carácter más de ganador, se notó en los tres juegos que ganamos en casa así que esto nos da buenas sensaciones para el partido del sábado que es clave para nosotros.

- ¿Y cuál fue la clave de las victorias ante La Unión, Argentino y San Martín?

El equipo cambió la mentalidad. Sabíamos que teníamos que mejorar muchas cosas principalmente en la defensa y se logró. Quedó demostrado el otro día con San Martín que hizo menos de 80 puntos. Está claro eso que cuando los equipos nos hacen menos de 80, terminamos ganando los juegos. Cuando fue al revés, terminamos perdiendo. Así que se demostró un mejor juego en equipo y más dinámica. El banco también, los chicos entraron con otra energía, la verdad que dieron un montón, y esperemos seguir con esa mentalidad, con esa energía para los partidos de esta gira que es muy importante, clave y será muy dura.

- ¿Cómo le van a plantear el juego a San Lorenzo?

Será un partido clave, por la tabla de posiciones, por cómo estamos. Tenemos que ir a buscar ese juego. Creo que hoy a la noche vamos a empezar a planear el juego, buscar su debilidad y vernos un poco mejor cuando nos toque hacer el scouting. El equipo está bien, viene haciendo buenos entrenamientos y se entrena duro para esta gira. Yo hablé más o menos con todos, sabemos que el partido clave es el sábado, es el primer paso después pensaremos en Unión y en Comu, pero el primer paso es San Lorenzo. Sabemos que juegan bien, porque le ganaron a Quimsa que fue el único partido de visitante que ganaron, así que no hay que bajar la guardia, hay que jugarle fuerte y pensar que es una final.

- ¿Qué te pareció el equipo hasta el momento?

La verdad que bien, ahora hubo muchos cambios, creo que el equipo se acomodó, con Tyrone White, con (Juan) Cárdenas. A White ya lo conocíamos, él conoce la idea de juego, Cárdenas se está sumando muy bien. Santiago (Arese) hace poco llegó y se está sumando al equipo. La verdad que ahora el equipo está muy bien, sabemos lo que queremos y estamos realmente comprometidos con lo que se viene. Estoy contento por lo que se vivió acá de poder ganar los últimos tres juegos y esperemos poder ratificarlo de visitante.

- ¿Y cómo te encontrás en tu segunda temporada en Gimnasia?

La verdad que bien, contento por los últimos rendimientos y levantando un poco el nivel ahí. He estado hablando mucho con Martín (Villagrán), me hizo cambiar mucho la cabeza, con los asistentes, con Gerard (De Vaughn) que es un tipo que tiene muchas ligas, me han abierto un poco la cabeza. Me hicieron cambiar un poco todo así que estoy con otra mentalidad. Creo que lo vengo demostrando en los últimos juegos, así que nada, contento por el presente, espero mantenerlo y seguir escalando posiciones con el equipo.

- ¿Y cuál será la clave para volverse victorioso a la ciudad?

La clave va a ser presentarse y jugar, como lo hicimos de local. Tenemos que salir con la misma energía que lo hacemos en casa. Está claro que es muy difícil ganar de visitante, quedó demostrado, pero nada es imposible. Hubo juegos que decís ’wau sorpresa diste’, y se puede. Solo tenemos que creer en nosotros, presentarnos e ir con toda la energía de que podemos llevarnos los juegos.