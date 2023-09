Iván Gramajo: "lo importante es siempre dar lo mejor de cada uno"

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia inició este lunes su tercera semana de pretemporada con miras al inicio de la Liga Nacional de Básquetbol.

El equipo, que conduce Martín Villagrán, trabajó con los ocho jugadores que iniciaron este nuevo proceso. Es decir que estuvieron Iván Gramajo, Guido Mariani, Ramiro Stehli, Xavier Reyes, Marcos Chacón y los nuevos Fernando Podestá, Emilio Stucky y Emiliano Toretta.

Luego del entrenamiento, el escolta Iván Gramajo mantuvo una charla con El Patagónico. El tucumano, quien jugará su segunda temporada seguida con la camiseta del ’Verde’ habló del trabajo que lleva adelante el equipo, de los nuevos jugadores que se sumaron al plantel y de lo que espera para la temporada 2023-24 que está a punto de iniciarse, con mucha competencia por delante.

Además, habló sobre su reciente paso por la Selección Argentina, que en breve estará disputando en Santiago de Chile los Juegos Panamericanos y su sueño es quedar en el plantel definitivo.

"Venimos trabajando bien, el grupo está muy bien y se los ve muy unidos. Hay muy buenos nacionales, como Emilio que viene de la segunda categoría y se sumó rápido a nosotros, lo mismo que Fernando y Toretta, así que por ese lado estoy contento porque venimos trabajando bien", sostuvo.

"Esperamos que lleguen los extranjeros para ya empezar a ablandar más los sistemas y la idea de juego de Martín (Villagrán) que va a ser la misma que de la temporada pasada, que nos dio muchísimo, que nos hizo llegar a semifinales y ganar un torneo así que vamos a seguir con esa dinámica. No tengo dudas que haciendo ese trabajo nos va a ir bien", expresó el exjugador de Quimsa de Santiago del Estero.

Gramajo es uno de los jugadores que continúa en Gimnasia y sobre las expectativas que tiene para lo que viene afirmó: "tengo muchas y de a poquito nos vamos a ir conociéndonos mejor para plantearnos cosas importantes que creo que tenemos muchas por competir este año".

Sobre su continuidad en el equipo, Gramajo admitió que ya tenía pensado seguir en el club chubutense un año más. "Cuando terminó la temporada realmente quería seguir y ya lo tenía claro. Me parece que fue un lindo año acá y la verdad que me gustó mucho trabajar con Martín, es una gran persona y gran entrenador. Transmite mucha confianza a todos, nos da mucha libertad y eso es bueno. Por algo nos fue tan bien y por algo él también quiso que yo continúe, y por ese lado opté por continuar. Me gustó mucho el club, cómo se trabaja aquí, es un club que siempre está peleando arriba y a mí me encanta estar en equipos competitivos. El proyecto del club es muy bueno y ojalá podamos seguir dándole lo que el club y los dirigentes quieren de seguir proyectando jugadores y seguir apuntando a estar lo más arriba", acentuó.

Con relación a lo que desea para esta nueva temporada, teniendo en cuenta los jugadores que se sumaron y los que ya no están, Gramajo también se refirió al respecto.

"Es un equipo totalmente diferente a lo que fue la temporada pasada. Acá lo importante es siempre dar lo mejor de cada uno, seguir creciendo en lo personal y grupalmente tratar de conseguir cosas. Tenemos muchas cosas importantes este año, ya pensamos en la Sudamericana, que es un torneo internacional y también es muy importante para el club y para nosotros, ganar estos torneos, así de experiencia, también suma un montón", aseveró.

"Estamos en la expectativa de saber quiénes son los equipos que van a participar en la Sudamericana. Viendo y leyendo cosas que capaz los brasileños no compiten, y se te abren más las chances de ganarla. Y si los hay, que normalmente son los más fuertes, trabajaremos para competirles a ellos", advirtió.

"Después, tenemos de nuevo el Super 20, una final del Super 20 con el campeón de la Liga -el 20 de diciembre ante Quimsa-, que es a un partido y lo podés ganar tranquilamente si te planteas bien, y después la Liga donde trataremos de repetir y dar ese pasito más para intentar llegar a las finales".

GRAMAJO DE SELECCION

Iván Gramajo fue uno de los jugadores que fueron citados en julio de este año a la Selección Argentina para entrenar y disputar partidos de preparación, con miras a los Juegos Panamericanos que se celebrarán del 25 al 29 de octubre en Santiago de Chile.

Al respecto, el basquetbolista de 27 años y 1,93 metro de estatura también habló sobre esa reciente convocatoria, del cual se mostró muy contento.

"Fue algo muy lindo y se disfrutó mucho. Es mucha experiencia, son otras cosas, otra manera de entrenarse y otra manera de convivir con jugadores de selección, de vivir el día a día. Estuve 18 días con la Selección viajando a México y Chile, concentrando en el CeNARD, jugando, compitiendo con selecciones por ejemplo México que jugó el Mundial, y que estuvimos parejos, a la par y con jugadores de la Liga Nacional. Ahora en octubre son los Panamericanos, se habló que se va a jugar con jugadores de la Liga así que creo que tenemos una linda oportunidad. Tengo que seguir trabajando para que ojalá me vuelvan a convocar para volver a vestir la camiseta y jugar un Panamericano", sentenció.