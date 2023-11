Jaime Bayly reveló detalles de la entrevista: "Tenía un pequeño brote"

A pesar de que redujo su agenda de campaña para concentrarse en el debate presidencial de cara al balotaje, Javier Milei logró posicionar en las últimas horas su agenda económica y geopolítica a través de una entrevista con el periodista y escritor peruano Jaime Bayly, una figura de relevancia para la comunidad latinoamericana que vive en los Estados Unidos.

Bayly, ganador del Premio Herralde de Novela y reconocido en tres ocasiones con el Premio Emmy, reveló en una entrevista con la emisora argentina Orson Radio que "Milei llegó con bastante tardanza. De hecho incluso había contratado una maquilladora que llegó puntualmente, pero Milei llegó impuntualmente".

"En un momento habló de la historia económica de la Argentina, de la historia de la inflación, de la moneda y se tomó cinco minutos para dar esa respuesta. Yo no se lo había preguntado, entonces traté de interrumpirlo una vez, dos veces... pero no me dejaba interrumpirlo", continuó detallando Bayly, coincidiendo con lo ocurrido en otras entrevistas televisivas.

El periodista destacó que el candidato presidencial de La Libertad Avanza "tenía un pequeño brote, o tic o pulsión de autoritarismo: 'Por favor, callate nene, que estoy hablando, estoy dando una clase'". En ese marco, narró cómo resolvieron el material para poder emitirlo: "Editas y le cortas los pedacitos en que habló desmesuradamente".

Asimismo, remarcó un momento de la conversación: "Usó una metáfora o una analogía que a mí me resultó chocante: 'A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que tenga sexo con un elefante. Es cuestión de que el hombre consienta y que el elefante consienta'. Si no suena homofóbico suena a desdeñoso, a burlón. En ese punto me sentí un poco tocado".