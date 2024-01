Jamie Dornan fue hospitalizado de urgencia por la picadura de una oruga venenosa

Jamie Dornan, el famoso actor de la película 50 sombras de Grey, fue hospitalizado tras sufrir una grave infección en sus vacaciones en Portugal luego de que una oruga venenosa lo haya picado.

El actor británico tuvo que ser internado de urgencia, y la información fue revelada por Gordon Smart, un amigo que lo acompañó a su viaje y también fue trasladado a un hospital debido a que padeció los mismos síntomas que la figura pública en el campo de golf en el que se encontraban.

Su compañero apareció en un programa de radio llamado The Good, the Bad and the Unexpected, de la cadena BBC. Allí, explicó cómo terminaron con síntomas parecidos a los de un ataque cardíaco y todo comenzó con un "hormigueo en la mano izquierda y en el brazo del mismo lado".

QUE LE PASO

"Soy una persona bastante sana, pero una vez que empezás a pensar que estás sufriendo un ataque cardíaco, estás bastante seguro de que estás padeciendo uno", contó.

Tras ser trasladado a un hospital, los médicos le comunicaron a Gordon que "tenía una frecuencia cardíaca alta, por lo que debió acudir de urgencia a los médicos". Luego, Smart se enteró de que Dornan también había sido internado por los mismos síntomas.

Los rumores que se dieron en aquel momento es que podría haber sido un problema debido al consumo de un posible exceso de cafeína y alcohol, pero Smart contó que después de un tiempo recibió una llamada por parte de uno de los médicos para preguntarle si alguno había estado en contacto con alguna oruga.

Es así cuando su amigo reveló: "Hay orugas procesionarias en los campos de golf del sur de Portugal que han estado matando a los perros de la gente y provocando ataques cardíacos a hombres de 40 años".

Estas orugas cuentan con pelos diminutos que contienen una proteína tóxica, lo que puede provocar síntomas como picazón, erupciones cutáneas, irritación ocular, dolor de garganta y dificultad para respirar.

"Resultó ser que nos encontramos con orugas procesionarias y tuvimos mucha suerte de salir con vida, así que ahí está mi historia. La buena noticia es que no fue una sobredosis de cafeína ni una resaca. Era una oruga venenosa, tóxica", detalló Gordon.

Posteriormente, Smart compartió la frase que dijo cuando comenzó a sentirse mal tras regresar al hotel desde el hospital. "Dios mío. Gordon, unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció y me encontré en la parte trasera de una ambulancia'", recordó.

Finalmente, Gordon Smart reveló que todo fue simplemente un susto, y que "los paramédicos le pidieron una selfie a Jamie Dornan cuando salió del hospital". Y sentenció: "Es realmente lo que querés cuando te sacan de una habitación del hospital".