Jannik Sinner se metió en las 'semis' del Abierto de Australia

El tenista italiano Jannik Sinner, número uno mundial, defensor del título en Melbourne, avanza sin freno por el cuadro del Abierto de Australia: venció en cuartos al australiano Alex de Miñaur (8 ATP) por 6-3, 6-2 y 6-1 y se clasificó para una semifinal en la que le espera el estadounidense Ben Shelton, diecinueve puestos por debajo en la clasificación y con el que tiene un balance positivo de 4-1.

La otra semifinal la jugarán el serbio Novak Djokovic (7) y el alemán Alexander Zverev (2).

Todo anticipa la presencia de Sinner en una nueva final. Principalmente su juego, que hace días que funciona como un reloj, sin retrasarse ni un segundo ante su misión: despachar a sus rivales y sumar victoria tras victoria.

De Miñaur no solo había perdido sus nueve enfrentamientos previos ante Sinner, sino que únicamente le había quitado un set. En casa, la última esperanza local en el torneo no pudo aumentar esa cuenta y cayó en tres sets corridos. Perdió su saque en seis ocasiones y tuvo una solo pelota de quiebre, que no amedrentó al italiano.

Entre todas las estadísticas que domina Sinner, una de ellas le señala como especialista en aguar la fiesta al público de los Grand Slams: con la de este miércoles, ganó los 16 partidos en los que se enfrentó a un jugador local.

Pronto llegaron las primeras bolas de quiebre para el número 1. Un largo intercambio terminó con una derecha larga del australiano y Sinner se puso por delante 3-1. La traducción fue casi inmediata: victoria en el primer set.

El italiano empezó el segundo parcial con otro 'break'. De Miñaur siguió centrado y a lo suyo, pero lo suyo no bastaba. Pese a estar en uno de los mejores momentos de su carrera y demostrarlo con una elección acertada de los golpes, De Miñaur se encontró frente a una máquina con una raqueta en la mano.

Comodísimo al saque, en ese set Sinner también estuvo por delante en algún momento de todos sus juegos al resto. Tras otro quiebre, cerró el set con un juego en blanco. Habían pasado una hora y veinte minutos de partido y Sinner estaba a solo un set de las semifinales.

El 4-0 hizo entender al público de la Rod Laver que debían ir pensando en marcharse a casa. El juego que se anotó a continuación a De Miñaur fue el último antes de su despedida del torneo. Se fue con un saldo de 10 golpes ganadores en todo el partido, por 27 de su rival.

Sinner igualó con esta victoria a un mito del tenis italiano, Nicola Pietrangeli, con cinco apariciones en semifinales de Grand Slam. Un récord nacional que, si juega como este miércoles, Sinner no tardará en batir.

En el cuadro femenino, Iga Swiatek se clasificó para sus segundas semifinales del Abierto de Australia con una nueva exhibición.

La polaca Swiatek, número dos del mundo, aplastó a la octava cabeza de serie, la estadounidense Emma Navarro, por 6-1 y 6-2 en el Rod Laver Arena, y luchará contra otra norteamericana, Madison Keys, que superó a la ucraniana Elina Svitolina por 3-6, 6-3 y 6-4 en los cuartos de final.