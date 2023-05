"Javier Milei está enamorado de su hermana"

Otro encendido debate se desató este miércoles en Duro de Domar, por C5N, al analizar el presente del polémico candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, en el que la panelista Julia Mengolini hizo una descripción que levantó cometarios de todo tipo.

"Más allá de las ideas política, es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana", lanzó la periodista, quien rápidamente encontró respaldo en su compañero Mariano Hamilton.

"No hago juicios de valor, hago una descripción. Vive con ocho perros y él mismo dice que está enamorado de su hermana y que sería su primera dama", añadió.

Tras el debate con sus compañeros del panel del programa que conduce Pablo Duggan, Mengolini, concluyó: "No me importa que no quiera formar familia, el tema es que está enamorado de su hermana y eso no está bien".