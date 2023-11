Javier Milei grabó un extraño video, leyó, se trabó y es viral por las burlas

Aparece en redes y no en medios...

En un monólogo, no una entrevista...

Baja sus banderas de campaña sobre educación y salud privadas y no habla más de dolarizacion...

Gesto sedado, lejos de la euforia que lo transformó en un fenómeno político...

¿Que le pasa a Milei?

