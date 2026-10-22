"Javier Milei me avergüenza": Nancy Pazos fue ovacionada

La conductora fue galardonada por Radio 10 y lamentó que sea "el peor momento de la democracia argentina" como consecuencia del Gobierno libertario.

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POLÍTICA

La entrega de los Premios Martín Fierro a la Radio 2026 tuvo otro de sus puntos más álgidos durante el discurso de Nancy Pazos, quien se despachó con un durísimo discurso contra el presidente Javier Milei y el Gobierno libertario.

Al subir al escenario para recibir el galardón a Mejor Programa de Interés General en AM por su ciclo "El Amor es más Fuerte" (Radio 10), la periodista pronunció una encendida intervención con duras críticas a la gestión de Milei y a sus formas de gobernar, cosechando un cerrado aplauso del auditorio.

Con un tono contundente, Pazos contrapuso el ejercicio de la profesión periodística con la postura de la Casa Rosada y consideró la coyuntura actual como un punto crítico para las instituciones.

"El periodismo es antagónico a lo que quiere el Presidente de la Nación. Evidentemente es el peor momento de la democracia argentina y no me da vergüenza decirlo porque es lo que pasa. Realmente Milei, en mi caso, me avergüenza y lo digo con todas las letras y creo que no soy la única", comenzó diciendo la conductora.

"Nos representa de la peor manera dentro y fuera del país"

En su análisis sobre la figura del mandatario, Pazos reflexionó sobre el origen de su caudal electoral frente a la gestión cotidiana/

"Milei llegó como el emergente de algo genuino, la gente votó en él a alguien que le creía y hoy nos representa de la peor manera dentro y fuera del país", afirmó Pazos, antes de hacer una salvedad sobre las variables económicas: "Le agradezco, sí, obviamente, que haya frenado bastante la inflación. Ahora, como él mismo dice, la sábana es corta: le destapa los pies a los que menos tienen y se la tapa a la cabeza a los más ricos. Eso es el gobierno de Milei y a nosotros nos representa de esta manera, coartando la libertad de prensa".

Nancy Pazos hizo un llamado al compromiso periodístico

Para cerrar su descargo en la gran fiesta de la radiofonía, la conductora resaltó la responsabilidad del periodismo en el escenario social actual.

"Me dieron el premio a un programa de información general y el 80% del tiempo nosotros hablamos de esto, de la política, de lo que hay que hacer y de lo que pasa en nuestro país. Es un momento triste para todos, es un momento triste para el país, pero nosotros tenemos la responsabilidad de decir lo que estamos viendo y me parece que estamos viendo todos cosas muy parecidas", concluyó Nancy entre aplausos.