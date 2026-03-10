Javier Milei ratificó su irrestricto alineamiento con Estados Unidos e Israel

Mientras Irán amenaza con extender la guerra a todo el mundo, Javier Milei ratificó una vez más su alineamiento con Donald Trump y Benjamin Netanyahu, hoy en la mira por bombardear una escuela en Teherán.

En medio de la escalada de la violencia en Medio Oriente luego de que el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu lanzaran una cruenta ofensiva contra Irán, el presidente Javier Milei ratificó ante los ojos del mundo su estricto alineamiento con los Estados Unidos e Israel.

Así lo hizo en la noche del lunes en el marco de la Gala Anual J100 del medio The Algemeiner que selecciona todos los años a las 100 personalidades que influyen positivamente en la vida judía. Allí, y mientras crecen las voces críticas contra la avanzada unilateral del tándem Trump-Netanyahu, el mandatario libertario no dudó en ratificar su alianza con Washington y Tel Aviv. "Extiendo todo mi apoyo a los Estados Unidos e Israel", aseguró Milei.

"Estados Unidos e Israel han tenido el coraje de ponerle fin a un régimen que amenaza con desestabilizar el mundo, poniendo en riesgo la libertad del mundo libre”, siguió Milei y señaló que “le han puesto un freno a un régimen asesino, que no solo cometió crímenes en contra de su propia población, manteniéndola cautiva durante su tiranía”.

Decidido a sostener su apoyo a la guerra, el mandatario libertario agregó que el régimen en Teherán “también se dedicó durante 40 años a sembrar el miedo alrededor del planeta, financiando organizaciones terroristas, cuyo único propósito era la destrucción de todo lo que se consideraba bueno y sagrado”.

En ese sentido recordó los atentados en la Argentina en la década del '90 y sostuvo que las autoridades en Irán “fueron artífices de dos de los atentados más graves de los que se tenga registro, tanto en la Asociación Mutual Israelita Argentina como en la Embajada de Israel”.

Por eso, remarcó: “Desde ya, y casi ni hace falta decirlo, extiendo todo mi apoyo a Estados Unidos e Israel en este conflicto. No tengo prurito alguno en hacerlo”. Y explicó: “Nuestro principio rector a la hora de tomar decisiones políticas: la moral como política de Estado”.

Milei brindó su discurso luego de recibir el Warrior for Truth Award, e insistió en defender la ofensiva militar unilateral con una frase de Trump: “intervenir era sencillamente lo correcto”.

"Hoy nuestro sentido moral nos dice algo con absoluta claridad: Occidente está en peligro. Debemos luchar para defender nuestro legado, que son nuestras sociedades ordenadas por los principios del respeto a la vida, la libertad y la propiedad”, concluyó.