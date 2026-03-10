Trump amenaza con una ofensiva "20 veces más fuerte"

Tras afirmar que la guerra con Irán terminará “muy pronto”, el presidente estadounidense amenazó con una ofensiva “20 veces más fuerte” si se bloquea el Estrecho de Ormuz. Teherán respondió que tiene la capacidad de “expandir” el conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una fuerte advertencia contra Irán y aseguró que su país responderá con una ofensiva “20 veces más fuerte” si Teherán bloquea el paso de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más estratégicos del mundo.

La advertencia del mandatario estadounidense llega en medio de un nuevo aumento de la tensión en la región, luego de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara haber atacado un petrolero durante el fin de semana.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario también endureció el tono al referirse a las posibles consecuencias de un bloqueo en esa vía marítima.

“Eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación”, afirmó.

En su mensaje, Trump dirigió una advertencia directa al gobierno iraní. “Muerte, fuego y furia se abatirían sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda”, expresó el presidente estadounidense.